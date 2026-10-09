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Sartori (Anas): “Paulilatino laboratorio per asfalto green”

| 9 Ottobre 2026 12:59 | 0 commenti

Sartori (Anas): “Paulilatino laboratorio per asfalto green”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “La sperimentazione seguita da Anas presso il campo di Paulilatino è un buon esempio di sinergia tra pubblico e privato. Abbiamo avuto dei riscontri positivi, perché sono state messe in campo tutte le azioni necessarie affinché il nuovo asfalto green possa essere conosciuto e inserito all’interno dei capitolati Anas per un utilizzo più diffuso”. Sono le parole di Cristiano Sartori, ingegnere del Centro sperimentale stradale Anas, in occasione dell’evento ‘Il campo prova asfalti. Sostenibilità e materiali per le strade del futuro’, organizzato a Bologna nell’ambito di Asphaltica 2026, la manifestazione di riferimento per il settore stradale in Italia e in Europa, un appuntamento altamente specializzato che coinvolge l’intera filiera. 

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