A Matteo Bassetti il Premio America: “Orgoglio e gratitudine per questo riconoscimento”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di ricevere il Premio America, conferito dalla Fondazione Italia USA. Un riconoscimento che mi rende particolarmente orgoglioso anche per il prestigio di chi lo ha ricevuto prima di me: grandi medici e scienziati, che hanno lasciato un segno profondo nella medicina e nella ricerca. Riceverlo come scienziato è per me motivo di autentica soddisfazione, ma anche uno stimolo a continuare a fare ricerca con curiosità, ambizione e apertura al mondo. Grazie alla Fondazione Italia USA per questo riconoscimento, che accolgo con orgoglio e gratitudine”. Lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico San Martino di Genova.

– foto Matteo Bassetti –

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