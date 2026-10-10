Chris de Sarandy torna col nuovo singolo indie-pop “What a View”

Milano, 10 ott. (askanews) – Chris de Sarandy torna con “What a View”; “Imparare a cambiare prospettiva”. L’artista britannico presenta il nuovo singolo indie-pop: “A volte le cose vanno storte, ma possiamo sempre scegliere come guardarle”

Cambiare prospettiva di fronte alle difficoltà e trovare il lato positivo anche nei momenti più complessi. È il messaggio al centro di “What a View”, il nuovo singolo del cantautore britannico Chris de Sarandy, da venerdi 9 ottobre disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto in Europa con “Good Old Days”, l’artista torna con un pezzo indie-pop solare e travolgente, sorretto da chitarre calde e da una spiccata impronta organica. Il brano esplora la capacità di trasformare il proprio sguardo sulla realtà grazie alla sintonia con le persone giuste.

“What a View parla fondamentalmente di prospettiva», racconta Chris de Sarandy. “A volte le cose possono andare davvero male e non sempre abbiamo il controllo su ciò che ci accade, ma possiamo sempre controllare il modo in cui decidiamo di guardarle. Credo ci sia un grande potere nello scegliere di trovare qualcosa di buono in una situazione negativa, anche quando richiede uno sforzo”.