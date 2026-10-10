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Masters 1000 Shanghai, Arnaldi cede al secondo turno contro Fritz

| 10 Ottobre 2026 12:32 | 0 commenti

Masters 1000 Shanghai, Arnaldi cede al secondo turno contro Fritz

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi è uscito di scena al secondo turno dal “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in corso sui campi in cemento del “Qi Zhong Tennis Center” della metropoli cinese. Il giocatore ligure, numero 38 del mondo, si è arreso di fronte allo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del ranking internazionale e 11esima forza del tabellone, col punteggio di 7-5 6-4.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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