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Migranti, ecatombe al largo di Gibuti: 109 morti e 116 dispersi dopo naufragio

| 11 Ottobre 2026 13:03 | 0 commenti

Migranti, ecatombe al largo di Gibuti: 109 morti e 116 dispersi dopo naufragio

AdnKronos
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(Adnkronos) – Ancora una terribile strage di migranti in mare. Almeno 109 persone, tra cui 15 bambini, sono morte e circa 116 risultano disperse dopo che un’imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. Lo ha dichiarato l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. I sopravvissuti hanno affermato che l’imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta a nord della città gibutiana di Obock. 

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