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MotogGp, ordine d’arrivo Gp Indonesia e classifica del mondiale

| 11 Ottobre 2026 12:03 | 0 commenti

MotogGp, ordine d’arrivo Gp Indonesia e classifica del mondiale

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi vince il Gp d’Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l’Aprilia a Mandalika: il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle Marc Marquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi.  

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2 Raul Fernandez (Aprilia) +4.260 

3 Jorge Martin (Aprilia) +6.890 

4 Ai Ogura (Aprilia) +9.378 

5 Pedro Acosta (KTM) +9.492 

6 Marc Marquez (Ducati) +10.778 

7 Alex Marquez (Ducati) +16.821 

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +19.840 

9 Fabio Quartararo (Yamaha) +19.999 

10 Enea Bastianini (KTM) +21.111 

11 Brad Binder (KTM) +21.912 

12 Luca Marini (Honda) +22.656 

13 Johann Zarco (Honda) +26.260 

14 Franco Morbidelli (Ducati) +28.012 

15 Alex Rins (Yamaha) +31.555 

16 Diogo Moreira (Honda) +33.948 

17 Maverick Viñales (KTM) +53.592. 

 

1 Jorge Martin (Aprilia) 355 

2 Marc Marquez (Ducati) 353 

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 309 

4 Ai Ogura (Trackhouse) 259 

5 Pedro Acosta (KTM) 258 

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 245 

7 Raul Fernandez (Trackhouse) 236 

8 Alex Marquez (Ducati) 172 

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166 

10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125 

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