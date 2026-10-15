Pensioni, Inps: per uomini importi superiori del 33% rispetto a donne

Roma, 15 ott. (askanews) – I beneficiari di prestazioni pensionistiche nel 2025 sono 16.405.073, in aumento dello 0,6% rispetto al’anno precedente. E’ quanto rileva l’osservatorio prestazioni pensionistiche e beneficiari dell’Inps, sottolineando che ciascun beneficiario percepisce in media 1,4 pensioni, anche di tipologia diversa.

Le donne rappresentano la maggioranza dei pensionati, pari al 51% del totale. Tuttavia, gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici complessivi. L’importo medio annuo dei redditi percepiti è infatti di 26.031 euro per gli uomini contro i 19.553 euro per le donne. Pertanto, quello degli uomini è superiore del 33% rispetto a quello delle donne.

Circa due terzi (68%) dei beneficiari percepisce una sola

prestazione, mentre il restante 32% ne percepisce due o più. In

particolare, il 24% dei beneficiari riceve due prestazioni; il

6,7% tre; l’1,2% quattro o più. Tra i beneficiari di più

prestazioni, la componente femminile è prevalente e la sua

incidenza aumenta all’aumentare del numero di trattamenti

percepiti pro capite. Le donne rappresentano il 57,8% dei

beneficiari di due prestazioni, il 68% di quelli con tre

prestazioni e il 68,2% di quelli con quattro o più prestazioni.