Clima, Dall’Ò (GBC Italia): pronti a edifici resilienti

Roma, 16 ott. (askanews) – “L’impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio edilizio non è una crisi passeggera, ma una condizione strutturale destinata a guidare la progettazione per i prossimi cento anni”. È il richiamo lanciato oggi da Giuliano Dall’Ò, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di GBC Italia, durante la presentazione ospitata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della seconda edizione del Green Building Forum Italia 2026, che si terrà invece il prossimo 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.” Ci troviamo di fronte a un quadro climatico che da anni produce effetti evidenti, come escursioni termiche estreme o forte ventosità. Strumenti e competenze per progettare edifici resilienti esistono già e dobbiamo metterli in campo. Non stiamo affrontando una situazione di pochi anni, ma una nuova normalità che durerà almeno un secolo: il nostro compito prioritario è garantire che le nostre città e i nostri edifici continuino ad assicurarci standard elevati di vivibilità e benessere, nonostante il climate change “, ha aggiunto.