Manovra, Zangrillo: siamo ai titoli, ma ci sarà prudenza sui conti

Capri (Napoli), 16 ott. (askanews) – “Dobbiamo continuare a lavorare per garantire quello che abbiamo fatto in questi 4 anni”, a partire dalla “stabilità dei conti dello Stato”. Sulla manovra economica “siamo ancora ai titoli. La costruiremo dopo aver capito quali saranno i risultati che ci porteremo a casa da dal Consiglio europeo, ma certamente sarà una legge di bilancio prudente, come giustamente vuole il ministro Giorgetti. Abbiamo lavorato in questi quattro anni per dare credibilità al Paese. Non possiamo smentire quello che abbiamo fatto”. Lo ha detto il ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, a margine del 41esimo meeting dei Giovani di Confindustria.”Ormai l’Italia è riconosciuta come un Paese affidabile e questo è il presupposto poi per presentarci in Europa, potendo fare delle richieste come un Paese che ha fatto bene i compiti a casa – ha affermato Zangrillo- il nostro impegno nell’immediato è quello di costruire una legge di bilancio che sia capace di dare delle risposte. Abbiamo tante emergenze, una fascia di popolazione che sta soffrendo moltissimo – ha aggiunto Zangrillo – abbiamo categorie di lavoratori, come quella degli autotrasportatori, che scioperano per il caro gasolio. E’ evidente che dobbiamo cercare di mettere a disposizione delle risorse”.