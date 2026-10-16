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WhatsApp down, problemi oggi 16 ottobre

| 16 Ottobre 2026 21:04 | 0 commenti

WhatsApp down, problemi oggi 16 ottobre

AdnKronos
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(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp oggi in Italia. L’app di messaggistica ha fatto i conti con un breve down nel tardo pomeriggio del 16 ottobre, come hanno evidenziato le segnalazioni sul sito downdetector.it, che monitora le anomalie della rete. Per gli utenti che segnalavano i problemi risultava impossibile inviare messaggi, anche con la versione web dell’applicazione. Le segnalazioni non sono state un’esclusiva degli utenti italiani. La curva, attorno alle 19.30, si è impennata anche in Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Stati Uniti. La situazione è tornata rapidamente alla normalità nel giro di 15-20 minuti. 

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