WhatsApp down, problemi oggi 16 ottobre

(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp oggi in Italia. L’app di messaggistica ha fatto i conti con un breve down nel tardo pomeriggio del 16 ottobre, come hanno evidenziato le segnalazioni sul sito downdetector.it, che monitora le anomalie della rete. Per gli utenti che segnalavano i problemi risultava impossibile inviare messaggi, anche con la versione web dell’applicazione. Le segnalazioni non sono state un’esclusiva degli utenti italiani. La curva, attorno alle 19.30, si è impennata anche in Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Stati Uniti. La situazione è tornata rapidamente alla normalità nel giro di 15-20 minuti.