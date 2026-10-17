Cgil, Landini: 20 novembre sciopero generale

Milano, 17 ott. (askanews) – “Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese, perchè noi ci mettiamo a disposizione di questo processo democratico di cambiamento che rimette al centro il lavoro, i diritti e la giustizia sociale”.

Lo ha annunciato il leader della Cgil, Maurizio Landini, concludendo il suo intervento dal palco della manifestazione La Via Maestra a Roma. “Non ci fermerà nessuno, andiamo avanti con forza e solidarietà”, ha proseguito. Il 20 novembre è il giorno in cui si terrà lo sciopero studentesco internazionale.