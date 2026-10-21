X
<
>

Champions League, oggi Como-Manchester United – Diretta

| 21 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

Champions League, oggi Como-Manchester United – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Manchester United allo stadio Sinigaglia nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i lariani hanno sconfitto 4-1 il Lipsia in casa e perso 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche i Red Devils hanno tre punti in classifica, frutto della vittoria all’esordio per 4-0 sugli azeri del Sabah a Old Trafford. Sette giorni fa la squadra di Michael Carrick è stata invece battuta 2-0 a Madrid dall’Atletico.  

Tra due settimane, nella quarta giornata, il Como giocherà in trasferta con il Lens, mentre il Manchester United ospiterà la Roma. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA