Francia, analisi Arcadia: Le Pen batte Macron su Instagram, leader Rn aumenta follower e like

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(Adnkronos) – Le proteste studentesche, le violenze e gli scontri che attraversano la Francia fanno da sfondo a un confronto social che premia Marine
Le Pen e penalizza Emmanuel Macron. Nell’ultimo mese, dal 21 settembre al 18 ottobre, l’account Instagram della leader del Rassemblement National registra un aumento dell’engagement del 41%, mentre quello del presidente francese perde il 18%. È quanto evidenzia un’analisi di Domenico
Giordano per Arcadia.
Il divario emerge anche sul fronte dei follower: Le Pen ne guadagna 81.762 (+363%), mentre Macron ne perde 52.876 (-3,39%). Quanto ai like, la leader del Rassemblement National cresce del 49%, raggiungendo quota 1,7 milioni, mentre il presidente registra un calo del 18%, pur mantenendo 2,5 milioni di like.
I dati fotografano una dinamica opposta tra i due profili, in una fase segnata da tensioni sociali e scontri. La crescita dell’interazione online, precisa la lettura dei numeri, non dimostra da sola un aumento del consenso elettorale, ma segnala una diversa capacità di mobilitare l’attenzione degli utenti.
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