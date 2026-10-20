Cortei, Vannacci festeggia 58 anni e mostra muscoli: contro violenti pugno duro

Roma, 20 ott. (askanews) – Nel giorno del suo 58mo compleanno e a poche ore dal Cdm che licenzierà un nuovo decreto contro la guerriglia urbana, Roberto Vannacci ha annunciato la ‘ricetta’ di Futuro nazionale contro i responsabili delle violenze di piazza: “il pugno duro”. Nel corso di una conferenza stampa negli uffici di Futuro Nazionale a Montecitorio, in collegamento da Strasburgo, il generale ha presentato una nuova proposta di legge firmata FnV contro il “terrorismo di piazza” che ha invaso le città.

“Non vogliamo imitare i francesi che fanno ricorso al coprifuoco, ma dobbiamo fronteggiare un’emergenza. Lo Stato deve proteggere i cittadini onesti, la libertà di manifestazione è sacrosanta, ma subordinata al rispetto della sicurezza e della salute pubblica”, ha spiegato il leader di Futuro nazionale. “Chi aggredisce la polizia porta il terrorismo in piazza, per noi questo è terrorismo di piazza e la risposta deve essere solo il pugno duro”, ha aggiunto.

Vannacci ha ricordato che a “Milano sono stati devastati negozi come ‘Champion’. Strano che non sono stati presi d’assalto panetterie e alimentari. La fame di giustizia sociale passa dalle sneaker firmate”. Il generale ha poi messo sull’avviso i violenti che saccheggiano le città italiane: “Li conosciamo, hanno un nome e un cognome si chiamano collettivi studenteschi, centri sociali, black block, maranza, baby gang. Ma con Futuro nazionale saremo noi a terrorizzare i delinquenti e i criminali, li andremo a prendere uno a uno nelle case, nelle scuole e gli faremo pagare i danni”.

Sul decreto annunciato per il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, ha detto che Futuro nazionale “ha sempre votato i provvedimenti del governo ritenuti idonei. Vedremo cosa faremo.

Speriamo che non inseriscano cose che non possiamo accettare, altrimenti sarà l’ennesimo provvedimento placebo, ma se ce ne accorgeremo, non potremo essere d’accordo”.

La proposta di legge sottoscritta dai deputati di Futuro nazionale, Ziello, Ravetto, Calderone, Davide Bergamini, Bof, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Sasso prevede tra i principali punti le restrizioni alle manifestazioni e sanzioni più severe;

l’impiego dell’esercito nelle manifestazioni; pene di almeno sei anni di carcere per certi reati commessi durante le manifestazioni; la tutela delle forze dell’ordine grazie a uno scudo penale; l’ampliamento delle tutele per chi usa le armi; la revoca della cittadinanza italiana per chi commette reati.