Il comunicato dell’assemblea dei redattori di Askanews

Roma, 20 ott. (askanews) – L’assemblea dei redattori di Askanews esprime all’unanimità totale e ferma indignazione per il provvedimento di licenziamento, con effetto immediato, notificato ieri a un nostro collega. Questa decisione, totalmente ingiustificabile e contraria all’etica professionale, colpisce non solo il singolo lavoratore ma tutti noi.

Desta preoccupazione e allarme infatti la circostanza che il provvedimento nasca, secondo quanto riferito dall’azienda, dalle rimostranze di un soggetto esterno a fronte delle quali l’azienda e la direzione hanno mancato i loro doveri di difesa del giornalista e di tutela della sua autonomia. I giornalisti di Askanews condividono la decisione del Cdr di tutelare in ogni sede il collega a cui esprimono piena solidarietà.

Di fronte a ciò l’assemblea chiede all’azienda:

– Il ritiro immediato del provvedimento di licenziamento.

– Il reintegro del collega nel proprio posto di lavoro.

Senza un passo indietro tempestivo dell’azienda, i lavoratori sono pronti a mettere in campo tutte le azioni di mobilitazione e di protesta necessarie.