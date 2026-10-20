Nuova DS N°7, il SUV compatto premium punta su design, comfort e tecnologia

MILANO (ITALPRESS) – Nata all’insegna della tecnologia, del comfort e della raffinatezza, Ds N°7 si colloca nel cuore del segmento dei SUV compatti premium. Lunga 4,66 metri, con un passo di 2,79, si distingue per proporzioni equilibrate, personalità stilistica e soluzioni degne della categoria superiore. “N.7 raccoglie un’eredità pesante, quella dell’automobile che l’ha preceduta, la Ds 7, che è stata la più venduta della gamma”, ha sottolineato Francesco Pastore, Managing Director di Citroen e Ds Automobiles in Italia. Una vettura che parte quindi dai punti di forza della precedenza, rivisitando gli aspetti tecnologici e di comfort in chiave moderna”.

Caratterizzata da un design ispirato al concept Ds Aero Sport Lounge, l’automobile coniuga eleganza ed efficienza aerodinamica, con un coefficiente Cx di appena 0,26. A caratterizzarne il frontale sono la firma luminosa Ds Light Blade e la griglia Ds Luminascreen, elementi che ne esprimono l’identità sofisticata. Il modello si caratterizza anche per sei tinte di carrozzeria disponibili, tra cui l’inedito Verde Seta, affiancato da Grigio Palladio, Blu Topazio, Bianco Alabastro, Grigio Cristallo e Nero Perla.

Tra le qualità dinamiche di N°7 spiccano le sospensioni Ds Active Scan Suspension, capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e anticiparne le asperità, e la frenata rigenerativa regolabile delle versioni elettriche, che permette di modulare la decelerazione recuperando al tempo stesso energia per la batteria. Progettato all’insegna del comfort, l’abitacolo offre spazi generosi ed è stato studiato per assicurare il massimo benessere a tutti gli occupanti, mentre la capacità del bagagliaio raggiunge i 560 litri. “E’ una vettura che per le sue stesse caratteristiche tecniche, design e livello di comfort parla ad un pubblico che ricerca raffinatezza e uno stile di guida con riduzione dello stress e che garantisca serenità”, ha spiegato Antonio Di Donato, Marketing manager di Ds Automobiles in Italia.

Altrettanto ricca è la dotazione tecnologica. Tra le soluzioni più avanzate spiccano il DS IRIS System 2.0, con touchscreen da 16 pollici e integrazione di ChatGPT, l’impianto audio Electra 3D by Focal, i sistemi di illuminazione Ds Pixelvision, di visione notturna Ds Night Vision e di assistenza alla guida Ds Drive Assist 2.0: tecnologie che rendono la guida più intuitiva, sicura e coinvolgente. La versione 100% elettrica E-tense Fwd Long Race si distingue per un’autonomia fino a 740 km nel ciclo Wltp, grazie alla batteria da 97,2 kWh, e per la possibilità di ricaricare dal 20% all’80% in appena 27 minuti. Per chi ricerca prestazioni ancora più elevate, la versione E-Tense Awd Long Range offre una potenza fino a 350 Cv e accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Accanto alle proposte elettriche, la versione Hybrid 145 assicura un’autonomia fino a 1.040 km, consumi di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 121 g/km.

Ampie sono anche le possibilità di scelta e personalizzazione del nuovo modello, grazie a una gamma articolata in quattro allestimenti: N°7, Pallas, E’toile e La Prèmiere. Già dalla versione d’ingresso sono previsti cerchi in lega da 19 pollici, accesso e avviamento hands free, telecamera posteriore e touchscreen centrale da 16 pollici. L’allestimento Pallas arricchisce l’esperienza con navigazione 3D connessa, compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay, portellone elettrico hands free e sedili anteriori riscaldabili. Salendo nella gamma, E’TOILE introduce dotazioni tecnologiche e di comfort ancora più sofisticate, tra cui il sistema 360 Vision, i sedili con DS Neck Warmer e il sistema Clean Cabin con Air Quality System. Al vertice, LA PREMIE’RE rappresenta la massima espressione del savoir-faire DS, con rivestimenti in pelle Nappa Nero Bizantino, sedili Lounge, impianto audio Electra 3D by Focal, volante e parabrezza riscaldati e Ds Night Vision. A completare l’offerta sono poi le numerose possibilità di personalizzazione, dai pacchetti di equipaggiamento ai dettagli stilistici, come il tetto nero a contrasto e l’esclusiva finitura bicolore estesa al cofano.

– Foto xu9/Italpress –

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