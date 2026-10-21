Champions League, oggi Inter-Shakhtar 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cristian Chivu ospita lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i nerazzurri hanno perso 2-1 a Madrid con il Real e 4-3 in casa contro il Brugge. La squadra ucraina ha conquistato finora quattro punti in classifica, frutto del pari per 1-1 all’esordio ad Eindhoven e della vittoria per 3-0 in casa con l’Aek Atene nel match disputato a Stamford Bridge a Londra.

Tra due settimane lo Shakhtar giocherà in casa contro il portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre l’Inter affronterà il Feyenoord in trasferta.