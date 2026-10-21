Dl cortei, Schlein: non si usino violenti per coprire manifestazioni pacifiche

Roma, 21 ott. (askanews) – “Abbiamo visto in alcune città episodi di violenza inaccettabile che abbiamo condannato con fermezza, scontri in cui sono rimasti feriti anche agenti delle forze dell’ordine a cui va la nostra vicinanza. Ma non si usino solo i violenti per coprire le migliaia di persone che in tutta Italia stanno manifestando pacificamente perché non riescono più a campare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Forum internazionale dell’agricoltura’ di Coldiretti.

“Repressione e prevenzione devono stare insieme”, ha aggiunto.

“La repressione non basta – ha aggiunto – se l’approccio fosse stato efficace on saremmo forse arrivati al sesto decreto sicurezza di fila. Hanno provato addirittura a dare poteri di polizia giudiziaria ai militari e c’è stato un intervento da parte del Colle”.