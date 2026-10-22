Dal deserto cinese di Mu Us al mondo, la storia della “guerriera della sabbia”

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 18 ottobre Yin Yuzhen, pioniera cinese nella lotta alla desertificazione, è tornata a Ordos, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, da Roma, dove è stata inserita tra le “100 eroine dei sistemi agroalimentari e dello sviluppo rurale” dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), un’iniziativa di riconoscimento globale inaugurata il 15 ottobre dalla FAO.

Alla cerimonia di premiazione, Ronald Sakolsky, insegnante statunitense in pensione che decenni fa aveva raccolto 5.000 dollari per sostenere la sua opera di rimboschimento, era visibilmente commosso. Dopo essersi ritrovati a Ordos in agosto, a distanza di 26 anni, i due si sono abbracciati ancora una volta, aggiungendo un nuovo capitolo a un’amicizia transfrontaliera nata nel deserto cinese di Mu Us.

Questo deserto, una delle quattro principali aree sabbiose della Cina, si estende attraverso la Mongolia Interna, la provincia dello Shaanxi, la Regione autonoma del Ningxia Hui e altre aree. La casa di Yin si trova nel cuore di questo vasto paesaggio.

Nel 1985, all’età di 19 anni, Yin si è sposata, entrando a far parte di una famiglia che viveva immersa in questo territorio sabbioso. All’epoca, venti impetuosi spazzavano la zona, le condizioni di vita erano dure e la famiglia più vicina abitava a oltre 10 chilometri di distanza. La sabbia entrava nelle case, rendendo difficile persino la sopravvivenza quotidiana.

Inizialmente Yin voleva fuggire da quell’ambiente inospitale. Ma dopo una profonda riflessione, lei e il marito hanno deciso di restare e di trasformare quella terra con le proprie mani.

“Preferisco sfinirmi piantando alberi piuttosto che lasciarmi sconfiggere dalla sabbia”, ha giurato, determinata a far nascere una foresta tra le dune.

I suoi primi tentativi sono stati costellati di difficoltà. Nella primavera del 1986, Yin ha venduto l’unico bene di valore della famiglia, una pecora, per acquistare 600 piantine di pioppo. Lei e il marito hanno portato le pale nel terreno sabbioso e le hanno piantate una a una. Dopo una violenta tempesta di vento, ne sono sopravvissute meno di 10.

Ma il fallimento non l’ha fermata. Non avendo denaro per acquistare altre piantine, suo marito è andato a lavorare lontano da casa, accettando piantine di alberi al posto del salario. Ogni giorno Yin si addentrava tra le dune con una picchetta d’acciaio, praticando buche nella sabbia, piantando alberelli e annaffiandoli. Scavava centinaia di buche al giorno, mentre le vesciche sulle mani scoppiavano e si riformavano ancora e ancora. Dopo oltre quattro decenni di duro lavoro, la picchetta d’acciaio che utilizzava, inizialmente lunga circa 1,83 metri, si era accorciata di circa 61 centimetri per l’usura.

Da una manciata di alberelli a distese di boschi, poi a campi, orti e frutteti, il verde si è gradualmente esteso sempre più nel paesaggio sabbioso. In oltre 40 anni, Yin e suo marito hanno bonificato circa 7 milioni di mu (circa 467.000 ettari)di terreno sabbioso. Hanno inoltre incoraggiato gli abitanti dei villaggi vicini a partecipare alla lotta alla desertificazione, contribuendo a ripristinare l’ecosistema locale ed esplorando al contempo modi per aumentare i redditi.

Con il miglioramento dell’ambiente, la vita, un tempo stretta nella morsa delle sabbie in attività, è gradualmente cambiata in meglio. Gli alberi hanno stabilizzato la sabbia e ridotto l’impatto del vento, mentre le migliori condizioni ecologiche hanno creato opportunità per coltivare e sviluppare l’agricoltura.

Per Yin, combattere la desertificazione non ha mai significato semplicemente far tornare verde la sabbia. Significa anche creare una vita migliore per le persone che abitano questa terra da generazioni.

Il legame di Yin con il resto del mondo è iniziato nel 1999, quando Ronald Sakolsky, che insegnava inglese in una scuola nella provincia centrale cinese dello Henan, è venuto a conoscenza dei suoi sforzi grazie a un servizio televisivo. Profondamente colpito dalla sua storia, ha dedicato due mesi a raccogliere 5.000 dollari per sostenere il suo lavoro. Yin ha utilizzato il denaro per acquistare oltre 50.000 piantine, trasportandole una a una nel vasto territorio sabbioso.

Nella primavera del 2000, Sakolsky si è recato nel deserto di Mu Us per vedere di persona il lavoro di Yin. All’inizio gli sembrava difficile credere che gli alberi potessero crescere in un paesaggio così arido. Ma quando Bai ha rimosso la sabbia per mostrare i teneri germogli sottostanti, Sakolsky ha iniziato a comprendere la determinazione che animava l’impegno pluridecennale della coppia.

La stessa Yin si è spinta ben oltre i confini del deserto di Mu Us, e ha condiviso la sua storia in Paesi come Francia e Svezia con rappresentanti provenienti da tutto il mondo.

Yin ritiene che, sebbene le condizioni naturali varino da una regione all’altra, il degrado del suolo, la siccità e le tempeste di sabbia siano sfide condivise da molte comunità. E’ disposta a condividere la propria esperienza pratica e spera che un maggior numero di regioni possa ripristinare gli ecosistemi e sviluppare attività economiche locali attraverso la lotta alla desertificazione, consentendo agli abitanti di beneficiare dei risultati.

“Se le persone sono disposte ad ascoltare la mia storia, sono felice di condividerla con il mondo”, ha dichiarato.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-