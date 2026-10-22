Marco Mengoni esce con l’album “felice sì, ma tutto sbagliato”

Milano, 22 ott. (askanews) – Esce l’11 dicembre felice sì, ma tutto sbagliato (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo album di Marco Mengoni da ora disponibile in pre-order in formato CD e LP. felice sì, ma tutto sbagliato è l’undicesimo album di Marco Mengoni e rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso discografico.

L’album è anticipato dal singolo Giornate perse, scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre e prodotto da Giovanni Pallotti e Marco Mengoni, con la co-produzione di Vanegas. Il brano parla del silenzio dopo un periodo complesso, in attesa di un cambiamento, e della scelta di usare la propria voce con onestà.

L’annuncio di felice sì, ma tutto sbagliato arriva a poche settimane dall’inizio di Allo Sbagliato, l’off line club con la direzione creativa di Marco Mengoni che prenderà il via il 5 novembre fino al al 19 novembre: una lunga residency dell’artista da 26 serate, in cui il cantautore porterà uno show con radici nel soul e nel blues, tutto suonato dal vivo insieme a 11 musicisti.

Non ci saranno transenne né palco, il pubblico starà attorno all’area dell’esibizione e non ci sarà una scaletta prestabilita. A completare il cartellone, quando il cantautore non sarà sul palco, le serate di comedy con la coppia Nuzzo e Di Biase e ospiti internazionali come Benjamin Clementine in versione voce e piano. In programma anche la new wave italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito e Matsby, e le incursioni jazz di Sayf. C’è poi la stand up raffinata di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, insieme ad alcuni nomi della scena femminile come Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri e Giulia Cerruti. Chiudono una dj night con MACE e Clap! Clap! e un reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, “Il futuro è tra mezz’ora”.

Allo Sbagliato non ha un’identità fissa da rivendicare, ma ne attraversa molte, cambiando pelle a seconda della sera, dell’ospite, del momento. È il posto dove ogni aspettativa viene sistematicamente disattesa: chi entra pensando di sapere cosa troverà si ritrova puntualmente smentito, e proprio in questo scarto continuo tra ciò che ci si immagina e ciò che accade davvero sta il suo carattere più autentico.

Lo Sbagliato è un contenitore multidisciplinare in cui musica, arte, teatro, comicità e design si incontrano, si mescolano e si contaminano; un luogo dall’identità ibrida, volutamente fuori dagli schemi, dove atmosfere underground, richiami vintage e design contemporaneo convivono senza seguire regole precise.

Tutte le serate sono da vivere offline: all’ingresso il telefono viene chiuso in una custodia, perché al pubblico si chiede solo di essere presente. I biglietti sono disponibili su livenation.it/allosbagliato.

Marco Mengoni è tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana. In 17 anni di carriera ha superato i 3 miliardi di stream audio e video, conquistato 86 dischi di platino, pubblicato 8 album in studio e portato 10 tour live in Italia e in Europa. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo e ha rappresentato l’Italia in due occasioni all’Eurovision Song Contest, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea. Nel 2025 è stato premiato come l’artista con il maggior numero di biglietti venduti, al termine di un tour che ha raccolto oltre 670mila spettatori tra stadi e palazzetti italiani e arene europee.

ALLO SBAGLIATO – IL CARTELLONE

Giovedì 5 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Sabato 7 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Domenica 8 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Martedì 10 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Mercoledì 11 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Giovedì 12 novembre – Nuzzo e Di Biase, Comedy

Venerdì 13 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Sabato 14 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Domenica 15 novembre – Benjamin Clementine, piano e voce

Martedì 17 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Mercoledì 18 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Giovedì 19 novembre – prima stanza a destra, Gioia Lucia, Angelica Bove, Il Maestrale, Live Music

Venerdì 20 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Sabato 21 novembre – Federico Buffa, “Il futuro è tra mezz’ora”, Reading

Domenica 22 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Martedì 24 novembre – Carlotta Spallino, Fill Pill e Cecilia Forastieri, MC Pietro Sparacino, Stand up

Mercoledì 25 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Giovedì 26 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Venerdì 27 novembre – Sayf e Matsby, Live Music

Sabato 28 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Domenica 29 novembre – Marco Mengoni, Live Music

Martedì 1 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Mercoledì 2 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Giovedì 3 dicembre – Faccianuvola, Settembre, Primogenito, Mazzariello, Anna and Vulkan, Live Music

Venerdì 4 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Sabato 5 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Domenica 6 dicembre – MACE, Clap! Clap!, DJ Night

Martedì 8 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Mercoledì 9 dicembre – Stefano Rapone, Giulia Cerruti, Sandro Canori, MC Pietro Sparacino, Stand up

Giovedì 10 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Venerdì 11 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Domenica 13 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Martedì 15 dicembre – Luca Ravenna e Chiara Pagliaccia, Stand up

Mercoledì 16 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Giovedì 17 dicembre – Marco Mengoni, Live Music

Sabato 19 dicembre – Marco Mengoni, Live Music