Manovra, Giorgetti: la coperta è corta, bisogna essere molto attenti

Roma, 24 ott. (askanews) – “Nella legge di bilancio che approveremo la settimana prossima, stiamo aspettando la finitura di quello che dovrebbe essere il margine concesso da parte dell’Unione Europea, abbiamo portato riflessioni di puro realismo in tutte le sedi internazionali ed in particolare nelle sedi europee”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento all’assemblea della Compagnia delle Opere.

Anche se, ha aggiunto, “lì non ci hanno valutati come prudenti, addirittura magari qualcuno ci ha considerato oltremodo ed eccessivamente spendaccioni”.

Di fronte alla crisi energetica e all’aumento dei tassi “la coperta è corta e bisogna essere molto attenti a come ci si muove”, ha avvertito Giorgetti. “Un conto è fronteggiare il rincaro delle materie prime ed il rincaro delle materie prime energetiche in particolare. Un conto è affrontare sia questo sia l’aumento dei tassi di interesse” ha rilevato il Ministro.

“Quindi la responsabilità associata al ruolo di chi governa in questo momento consiglia di muoversi certamente senza dimenticare quelli che sono obiettivi anche politici, i problemi che riguardano l’equilibrio sociale, il benessere dei cittadini, ma anche tenendo conto che ahimè la coperta è corta e quindi in questo senso dobbiamo essere molto attenti a come ci si muove”, ha aggiunto.