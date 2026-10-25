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Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet

| 25 Ottobre 2026 16:40 | 0 commenti

Cina, lanciato un nuovo gruppo di satelliti per Internet

Top News Italpress, Italpress
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WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato un razzo vettore Long March-8A dalla provincia insulare meridionale cinese di Hainan, inviando nello spazio un gruppo di satelliti per Internet.
Il razzo è decollato alle 10:03 (ora di Pechino) dal sito di lancio spaziale commerciale di Hainan. I satelliti, che costituiscono il 28esimo gruppo di satelliti per Internet in orbita bassa, sono entrati nell’orbita prestabilita.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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