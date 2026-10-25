Toquinho torna live in Italia a febbraio per i suoi 60 di musica

Milano, 25 ott. (askanews) – L’icona della musica brasiliana Toquinho torna live in Italia a febbraio con il tour “60 Anni di musica”.

In questo spettacolo Toquinho, con la sua inseparabile chitarra, ripercorrerà i brani più significativi di una carriera lunga oltre 60 anni. Un viaggio musicale che renderà omaggio anche agli amici, ai compositori e ai collaboratori che hanno condiviso con lui questo percorso. Al suo fianco Camilla Faustino, considerata una delle più grandi voci della cosiddetta “Nuova MPB” (Música Popular Brasileira), che grazie al suo talento aggiungerà dinamismo e colore ai concerti.

Di seguito le date del tour italiano “60 Anni di musica”

4 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

6 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano

9 febbraio all’Auditorium della Conciliazione di Roma

Una delle pagine più belle del lungo rapporto di Toquinho con l’Italia è senza dubbio “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, lo straordinario album realizzato insieme a Ornella Vanoni e Vinícius de Moraes nel 1976, che proprio quest’anno celebra i cinquant’anni dalla sua uscita. Per l’occasione, il 13 novembre Nar International ne pubblica una nuova edizione celebrativa, che porta alla luce nuove tracce mai pubblicate e inediti scambi di battute tra i tre artisti che restituiscono tutta la complicità, l’affetto e il clima creativo vissuto in studio a Roma 50 anni fa, esaltando gli elementi chiave che hanno decretato il successo del disco.