Serie A, le designazioni arbitrali della 9^ giornata: Zufferli dirige Sassuolo-Lazio, Venezia-Inter a Pairetto

ROMA (ITALPRESS) – Turno infrasettimanale per la serie A che si aprirà domani con tre anticipi. Alle 18.30 la Lazio – in testa assieme all’Inter – fa visita al Sassuolo: arbitra Luca Zufferli di Udine, assistenti di linea Di Gioia e Miniutti, quarto uomo Tremolada, al Var Cosso e Aureliano. Roma-Cagliari sarà diretta da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, per Torino-Como designato Giuseppe Collu di Cagliari. Mercoledì si parte con Milan-Bologna (Sacchi di Macerata) e Parma-Udinese (Massa di Imperia), mentre l’Inter è ospite del Venezia: fischia Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato da Meli e Ceccon, quarto uomo Fourneau, addetti al Var Camplone e Volpi.

In serata Genoa-Juve, affidata a Doveri di Roma, e Monza-Napoli, che sarà diretta da Ayroldi di Molfetta. Giovedì due posticipi: per Frosinone-Lecce ci sarà Abisso di Palermo, Fiorentina-Atalanta sarà arbitrata da La Penna di Roma.

LE DESIGNAZIONI DELLA 9^ GIORNATA

Sassuolo – Lazio (27/10, ore 18.30) arbitro: Zufferli di Udine

Roma – Cagliari (27/10, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo

Torino – Como (27/10, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari

Milan – Bologna (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata

Parma – Udinese (ore 18.30) arbitro: Massa di Imperia

Venezia – Inter (ore 18.30) arbitro: Pairetto di Nichelino

Genoa – Juventus (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma

Monza – Napoli (ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta

Frosinone – Lecce (29/10, ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo

Fiorentina – Atalanta (29/10, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma

– Foto Ipa Agency –

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