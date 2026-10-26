Ucraina, Vannacci: Salvini apra crisi Governo o è il solito bluff

Milano, 26 ott. (askanews) – “Sarà il solito bluff che va in onda negli ultimi tre anni. Salvini si vannaccizza e dice basta ad armi e soldi all’Ucraina. Allora siamo pronti a una crisi di governo tra qualche settimana, visto che il pacchetto armi è già pronto…”. Così in un video il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, dopo le parole del segretario della Lega Matteo Salvini. “Salvini sembra essersi vannaccizzato… sarà il solito bluff? Il decreto armi all’Ucraina è già pronto e noi di Futuro Nazionale voteremo convintamente No”, scrive Vannacci nello stesso post.