Zappia (Sin): “Numeri 56esima edizione certificano importanza congresso Sin”

(Adnkronos) – “Gli iscritti al congresso sono oltre 2.700. Inoltre, contiamo 1.280 comunicazioni, 88 tra simposi e sessioni e 50 espositori. Numeri che rendono l’importanza dell’evento. Il congresso della Società italiana di neurologia è un’occasione di scambio scientifico, di competenze e di esperienze tra medici, operatori, ricercatori e scienziati, nonché un’opportunità di contatto tra il mondo della clinica e quello dell’industria del farmaco e dei presidi diagnostici. Crediamo che il congresso nel corso degli anni diventerà sempre più importante”. Lo spiega Mario Zappia, presidente Sin – Società italiana di neurologia, al 56° Congresso della Sin in programma dal 24 al 27 ottobre a Firenze.

“Il cambiamento del congresso nel corso di questi anni – continua il presidente Sin – ben rappresenta l’evoluzione della neurologia, da disciplina che prima si occupava esclusivamente di trattare, e in alcuni casi guarire, le patologie neurologiche a materia che deve cercare di anticipare la malattia, di prevenirla e intercettarla prima che si manifesti. Un cambiamento che riguarda anche la linea d’azione del mondo della neurologia, che oggi si pone come interlocutore credibile con le istituzioni, le associazioni, le agenzie – come Agenas e Aifa – e il ministero della Salute e quello dell’università”.

In questa occasione è stato infatti presentato il Manifesto unitario delle associazioni delle persone con malattie neurologiche, pensato per rafforzare la strategia italiana per la salute del cervello. “I principali messaggi del Manifesto – spiega Zappia – fanno riferimento alle esigenze evidenziate dalle persone con malattie neurologiche: una maggiore conoscenza e informazione, la possibilità di fare prevenzione e un accesso alle cure facilitato. Spesso i pazienti con queste patologie sono lasciati soli, e ancora più soli sono i caregiver. D’altronde, nessuno è preparato a convivere con una malattia neurologica o ad assistere un proprio caro; dunque spesso si deve imparare sul campo come agire. Non si tratta di un processo veloce né facile, quindi avere un portale nazionale per la salute del cervello che dia delle risposte e aiuti le persone in difficoltà è fondamentale. Uno degli obiettivi del Manifesto – conclude il presidente Sin – è proprio quello di portare all’attenzione dei decisori politici queste necessità e, possibilmente, mettere in campo degli interventi concreti per rispondere a queste esigenze”.