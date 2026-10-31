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Calcio, Bologna-Monza 2-1, decidono Pobega e Bernardeschi

| 31 Ottobre 2026 18:07 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 31 ott. (askanews) – Altra rimonta e altra vittoria per il Bologna che batte il Monza per 2-1: terzo successo consecutivo per Palladino. Al Dall’Ara gli ospiti passano in vantaggio con il solito Varela. Pobega pareggia al 32′ con uno splendido sinistro al volo. Nella ripresa Bernardeschi completa la rimonta dal dischetto. La squadra di Juric ha la possibilità di pareggiare all’81’: decisivo Skorupski che para il rigore di Cutrone. I rossoblù tornano a vincere in casa dopo sei mesi.

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