Formula 1, Antonelli campione del mondo, è terzo in Messico

Roma, 2 nov. (askanews) – Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes conquista il Mondiale 2026 grazie al terzo posto nel Gran Premio del Messico, laureandosi campione del mondo con quattro gare d’anticipo. A soli 20 anni diventa il più giovane iridato di sempre e riporta il titolo in Italia 73 anni dopo l’ultimo trionfo di Alberto Ascari, nel 1953.

Una giornata indimenticabile per il motorsport italiano, con Antonelli capace di gestire la pressione e portare a termine una gara fondamentale. Sul circuito Hermanos Rodríguez il successo va a Max Verstappen, davanti a Lewis Hamilton, ma tutti gli occhi sono puntati sul giovane talento azzurro, che taglia il traguardo in terza posizione e può finalmente festeggiare.

La gara è stata caratterizzata anche da momenti di tensione, con diversi episodi in pista e l’ingresso della Safety Car dopo l’incidente di Lindblad. Alla ripartenza Antonelli ha mantenuto la lucidità necessaria per difendere il podio e mettere al sicuro il titolo mondiale.

Emozione anche via radio per il pilota Mercedes, che ha poi festeggiato sul podio tra abbracci e sorrisi. Hamilton e Verstappen lo hanno celebrato sollevandolo in trionfo, mentre Lewis ha chiesto anche una fotografia insieme al nuovo campione del mondo.

Per l’Italia si tratta di un risultato storico: dopo oltre sette decenni, il tricolore torna a brillare nell’albo d’oro della Formula 1. Una stagione straordinaria per Antonelli, che completa una crescita iniziata dai kart e proseguita attraverso le categorie minori fino al vertice del motorsport.

Il Mondiale tornerà in pista dal 6 all’8 novembre in Brasile, ma la storia è già stata scritta: Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1!