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Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane

| 2 Novembre 2026 12:04 | 0 commenti

Incidente ferroviario in Spagna, identificate due vittime italiane

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(Adnkronos) – Due vittime italiane si aggiungono al tragico bilancio dell’incidente ferroviario verificatosi mercoledì scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna, come confermato nelle ultime ore da fonti ufficiali.  

Si tratta di una cittadina italo-argentina, Ana Martina Conte Grand, e di una italo-venezuelana, Daniela Milan Parlanti, che finora risultavano disperse. Il fratello della prima, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo. 

Intanto, le autorità stanno indagando sulle cause del disastro avvenuto il 28 ottobre, quando un treno in viaggio da Madrid a Siviglia si è scontrato violentemente con un treno fermo a Urda. Tra le vittime c’è l’ex ministra del Lavoro, Fatima Banez, mentre una terza italiana, che risultava dispersa, è stata individuata nei giorni scorsi e sta bene.  

In aggiornamento
 

 

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