Insediamento giovani agricoltori, Gallo “Nuovo bando da oltre 25 milioni”

CATANZARO (ITALPRESS) – Oltre 25 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e sostenere l’avvio di nuove imprese guidate dai giovani. A pochi mesi di distanza, il Dipartimento Agricoltura pubblica un secondo bando sull’insediamento dei giovani agricoltori, nell’ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (CSR) Calabria 2023-2027. L’iniziativa si rivolge ai giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non ancora compiuti, che intendono insediarsi per la prima volta come capo di un’azienda agricola, individualmente o in forma societaria, presentando un progetto imprenditoriale finalizzato allo sviluppo dell’attività. Il sostegno potrà raggiungere un importo massimo di 100 mila euro per beneficiario: 70 mila euro destinati all’attuazione del piano aziendale e 30 mila euro sotto forma di premio per il primo insediamento.

“Con la pubblicazione di questo secondo bando confermiamo l’attenzione della Regione verso le nuove generazioni – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –. Il ricambio generazionale è una condizione fondamentale per il futuro del comparto. Vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare idee e competenze in progetti imprenditoriali. Con una dotazione superiore ai 25 milioni di euro rafforziamo un percorso già avviato, sostenendo chi sceglie di investire il proprio futuro nell’agricoltura”.

L’intervento punta ad accompagnare i giovani nella fase iniziale dell’attività imprenditoriale, sostenendoli nell’acquisizione dei terreni, del capitale e delle conoscenze necessarie alla gestione aziendale. Particolare attenzione è rivolta alla capacità dei progetti di introdurre innovazioni e modelli produttivi sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 novembre 2026 e fino alle ore 17 del 23 dicembre 2026, termine non prorogabile, attraverso il portale regionale https://documentale.regione.calabria.it/portale/. Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul portale del Csr Calabria https://csr.regione.calabria.it/news/presentazione-domande-di-soste gno-intervento-sre01-insediamento-giovani-agricoltori-annualita-2026

– Foto Regione Calabria –

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