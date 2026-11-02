Matone: “Il governo ha risposto con fermezza al disagio giovanile”

(Adnkronos) – “Le forme di disagio giovanile sono sotto gli occhi di tutti. A queste, il governo ha risposto con grande fermezza fin dall’inizio della legislatura: con il decreto Cutro, con il decreto Sicurezza e con tutti gli altri provvedimenti che concernono i giovani”. Così Simonetta Matone, componente della XII Commissione della Camera dei deputati, agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’on. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.

“Ad esempio – spiega Matone – è stato ampliato e sottolineato il ruolo delle procure presso il Tribunale per i minorenni, che hanno il potere e il dovere di mettere in atto interventi di recupero appropriati nei confronti dei ragazzi che manifestano problematiche al limite tra il penale e il non penale. Non si tratta infatti solo di repressione ma anche di prevenzione. Oggi sono qui per testimoniare tutto questo”.