Salvato un escursionista pugliese sul Pollino

Escursionista barese, di 27 anni, ritrovato e soccorso ad alta quota sul versante lucano del monte Pollino

Un escursionista di Bari, di 27 anni, in difficoltà a causa di una caduta è stato ritrovato e soccorso ad alta quota, sul versante lucano del monte Pollino a circa 1800 metri di altitudine. Le operazioni di salvataggio, estremamente complesse, hanno coinvolto tre squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), composte da tecnici delle stazioni locali.

ESCURSIONISTA SALVATO SUL VERSANTE LUCANO DEL MONTE POLLINO

Due squadre lucane, provenienti dalle stazioni di Pollino Lucano, Alpi e Sellata e una squadra calabrese della stazione Pollino. La missione di soccorso ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, con condizioni climatiche avverse e un terreno innevato che ha reso il recupero particolarmente impegnativo.

TRASPORTATO IN BARELLA

Il giovane è stato raggiunto la scorsa notte da una prima squadra che ha immediatamente provveduto a riscaldarlo, evitando il peggioramento delle sue condizioni di salute. Il trasporto dell’escursionista è stato effettuato utilizzando una barella Rolly, una speciale attrezzatura progettata per scivolare sul manto nevoso, che ha consentito di trasferirlo in sicurezza fino a Colle Impiso. L’operazione si è conclusa alle 5:30 con la consegna dell’uomo all’ambulanza del 118 di Mormanno (Cosenza), pronta a prestargli le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi.

Intanto in Calabria è arrivato il maltempo. Forti nevicate in montagna, vento, pioggia e mari in burrasca con un sensibile calo delle temperature rispetto a ieri. Non si registrano al momento situazioni d’emergenza, nonostante la Protezione civile avesse segnalato per la giornata di oggi l’allerta arancione. La sala operativa è in piena attività.

Sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria si segnala neve sulla carreggiata tra Mormanno, Frascineto, Lauria, e Lagonegro.