Scuole lucane, va sempre peggio: meno 1826 alunni in un anno

Calo di iscritti nelle scuole lucane: meno 1826 alunni; non diminuisce per fortuna il personale docenti, 273 assunzioni a tempo indeterminato

«Sono in fase di conclusione, in Basilicata, nel pieno rispetto della tempistica programmata, le operazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2024-25». A dirlo in una nota scritta alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico, è il dirigente titolare Claudia Datena.

«Anche quest’anno, nella regione, si registra un calo del numero di alunni iscritti alle classi prime – ha scritto – e in generale della popolazione scolastica, che passa da 69.288 alunni e studenti nel 2023/2024 a 67.462 nel 2024/2025, con una riduzione di 1.826 iscritti».

SCUOLE LUCANE, CALO DEGLI ISCRITTI: MENO 1826 ALUNNI MA L’ORGANICO RESTA INVARIATO

Nostante si registrino meno alunni iscritti nelle scuole lucane, «l’organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato dal Ministero dell’istruzione e del merito è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico precedente. Questo ha consentito, nella definizione delle classi e nell’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche, di tener conto delle specificità del territorio e di assicurare a tutti gli studenti e studentesse della regione di fruire dello stesso diritto sostanziale all’istruzione».

Una particolare attenzione rivolta ad assicurare la presenza di un presidio scolastico anche nei Comuni minori, «a garantire la scelta del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, ad autorizzare una ampia gamma di indirizzi di studio per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado e a garantire il funzionamento dei corsi serali e delle sezioni carcerarie negli istituti penitenziari».

E poi: «nel dettaglio si comunica il riepilogo delle operazioni di nomina del personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado nella regione Basilicata.

PERSONALE DOCENTE: ULTIMATE 273 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Per quanto riguarda il personale docente, a fronte di un contingente di nomine in ruolo autorizzato dal Ministero, pari a 342 posti, ultimate 273 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 134 dalle graduatorie di concorso PNRR già pubblicate, 15 dai vincitori e 52 dall’elenco degli idonei delle graduatorie del 2020, 50 dalle Graduatorie ad esaurimento, 18 dalle graduatorie di prima fascia GPS, e 4 in applicazione del comma 2 art.10 del D.L. n.71/2024».

A queste si aggiungono 54 posti accantonati «per le nomine in ruolo da ultimare entro il mese di dicembre 2024, a seguito delle prossime pubblicazioni delle graduatorie di concorso previste dal PNRR e ancora in fase di svolgimento.

È stato, inoltre, completato il primo turno di nomine di docenti non di ruolo per le supplenze annuali. Nei prossimi giorni saranno gestiti gli scorrimenti sulla base delle rinunce pervenute, che si prevede di completare entro l’inizio delle lezioni, fissato per il 16 settembre».

INDIVIDUATI 776 SUPPLENTI PER LA PROVINCIA DI POTENZA E 394 PER LA PROVINCIA DI MATERA

Ad oggi individuati, tra posti interi e spezzoni orario, 776 supplenti per la provincia di Potenza e 394 supplenti per la provincia di Matera. Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, completate tutte le operazioni per l’individuazione dei 112 posti autorizzati». Questi i riferimenti che segnalati per le persone interessate: per la Pec, drba@postacert.istruzione.it. E-mail: direzione-basilicata@istruzione.it. Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W per la contabilità generale, C40FNK per quella ordinaria. Sito internet: www.basilicata.istruzione.it, Ministero dell’istruzione e del merito USR per la Basilicata – Ufficio I regionale. Dal Ministero «3 immissioni in ruolo nel profilo di direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) nominati a seguito della procedura valutativa di progressione per l’accesso all’area dei funzionari e de20 assistenti amministrativi, 9 assistenti tecnici, 79 collaboratori scolastici ed 1 guardarobiere».

«Sono state, altresì completate – ha scritto il dirigente titolare Claudia Datena – le individuazioni per le nomine a tempo determinato per tutti i profili sopra indicati.

Infine, con riferimento ai dirigenti scolastici, sono state completate le operazioni di mobilità e di assegnazione delle reggenze sulle scuole di ogni ordine e grado della regione.

Colgo l’occasione- conclude – per ringraziare i dirigenti e il personale degli Uffici dell’USR Basilicata e degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera per l’impegno assicurato nello svolgimento dei numerosi adempimenti necessari per garantire il buon esito delle procedure di avvio dell’anno scolastico nel rispetto dei termini previsti».

«Ringrazio, inoltre, i dirigenti ed il personale delle scuole della Basilicata che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante obiettivo, assicurando la propria disponibilità nella formazione delle Commissioni di concorso e contribuendo alla valutazione delle istanze ai fini della puntuale redazione e pubblicazione delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) e delle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA.

A tutti loro, agli alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse, alle loro famiglie, rivolgo il più cordiale augurio di un buon anno scolastico».