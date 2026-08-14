Il lucano Lavitola: «Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non di mettere la bomba»

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Il lucano Valter Lavitola: «Chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non di mettere la bomba». Nuovi retroscena dell’interrogatorio di garanzia.

L’imprenditore ed editore lucano Valter Lavitola resta in carcere. Nel provvedimento con cui ha confermato la detenzione in carcere, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha ritenuto ancora sussistenti il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga ed ha così respinto l’istanza del difensore, l’avvocato Sergio Cola, che al termine dell’interrogatorio di garanzia – durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci – aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Sulla richiesta i pubblici ministeri della Procura di Roma, coordinati da Francesco Lo Voi, avevano dato parere negativo. L’ex editore, in merito all’attentato, ha detto di averlo fatto “perché era in pericolo, era minacciato”. Dunque un attacco “per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione”.

L’imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la Procura farà i necessari approfondimenti. A partire dalla risposta che il difensore Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola: “Su questo non dico assolutamente altro. Vi sto dicendo solo quello che posso”. La difesa di Valter Lavitola presenterà appello al Tribunale del Riesame contro la decisione del gip di Roma che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Nel provvedimento con cui ha confermato la detenzione in carcere, il giudice ha ritenuto ancora sussistenti il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga.

LE DICHIARAZIONI DI LAVITOLA SUL MOVENTE DELLA BOMBA E LA REAZIONE DELLA DIFESA DEL GIORNALISTA RANUCCI

Secondo il gip, inoltre, le dichiarazioni rese da Lavitola sarebbero risultate non del tutto complete. Nel corso dell’interrogatorio Lavitola ha specificato che “non esiste alcun movente politico” dietro l’azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. “Ho fatto tutto ciò per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, e fargli innalzare la scorta”. Un’azione dunque, avrebbe sostenuto Lavitola sempre secondo il legale Cola, che era “a fin di bene”. E il titolare del bistrot ‘Cefalù’, dove cenava spesso insieme a Ranucci ha riferito anche le ragioni di quello che il legale definisce un “atto indubbiamente delittuoso: lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché era oggetto di attentati”. Lavitola, in sostanza, avrebbe fatto compiere quel gesto “non per un movente politico anche se di fatto l’attentato, ma non per sua volontà, ha potuto aumentare la popolarità” del conduttore di Report.

DIVERSE MODALITA PER L’ATTENTATO

Emergono intanto altri dettagli di quello che Lavitola avrebbe detto ieri al gip. L’imprenditore avrebbe commissionato agli autori materiali una azione con “diverse modalità” per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Non un ordigno, quindi, ma “quattro o cinque colpi di pistola verso il muro” della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino Roma. Dopo il blitz dinamitardo dell’ottobre scorso – in base a quanto si apprende – l’indagato non avrebbe comunque avuto nulla da ridire ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di “valore dimostrativo”.

Una versione che “lascia sgomenti” e che “conferma il delirante teatro della follia”, è stato mercoledì il commento del legale del giornalista, Roberto De Vita, che ha ricordato: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021 e la sua popolarità è già da tempo “elevatissima”. Quindi, è stata la sua conclusione, “se il movente è quello, si colloca tra l’inutile e il rassicurante. Ovviamente un conto è la confessione, altro la valutazione della credibilità” di Lavitola. Ora il verbale sarà analizzato dai pm romani. Ranucci resta parte offesa ma alla luce delle dichiarazioni rese dall’imprenditore non è escluso che nelle prossime settimane possa essere convocato nuovamente in Procura.

GLI ACCERTAMENTI TECNICI E IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO LATITANTE

Al termine dell’analisi del cellulare e del pc di Valter Lavitola, gli inquirenti della procura di Roma potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. L’attività tecnica sui device, in base a quanto si apprende, durerà alcune settimane e al momento quindi una eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. L’atto istruttorio si renderebbe necessario alla luce degli sviluppi investigativi, a cominciare dalla confessione fatta ieri dall’imprenditore che davanti al gip, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, ha confessato di essere stato lui il mandante dell’attentato dell’ottobre scorso e di averlo compiuto con l’obiettivo “di fare alzare i livelli di scorta di Ranucci oggetto di numerose minacce”.

Inoltre nella giornata di ieri gli avvocati della banda che ha agito alla villetta di Ranucci hanno incontrato i loro assisti in carcere. I quattro potrebbero chiedere a breve di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell’indagine. Intanto i magistrati stanno avviando le procedure per chiedere l’estradizione di Gomes Tavares, il cittadino camerunense attualmente latitante.

IL RUOLO DI TAVARES NELLA BOMBA DAVANTI LA VILLETTA DI RANUCCI E GLI ELEMENTI EMERSI DALLE INDAGINI SUL LAVITOLA

Il tuttofare di Lavitola, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto il ruolo di intermediario con la banda e avrebbe compiuto con lo stesso Lavitola almeno due sopralluoghi all’esterno della villetta di Ranucci teatro dell’attentato. Al vaglio anche il rapporto di Ranucci con Tavares. “Effettivamente, Ranucci conosce Gomes almeno dal gennaio del 2022 e ciò lo si deduce da un messaggio che il 25 gennaio 2025 Lavitola inviava al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie – scrive il gip -. La fotografia era stata trasmessa, a sua volta, a Lavitola da Gomes accompagnata dalla seguente frase: “Questa foto mi è uscita stamattina con la scritta il meglio di gennaio 2022”.