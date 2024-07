Nuove opportunità per i disoccupati: nasce il “passaporto per il lavoro”

2 minuti per la lettura

Nasce il “passaporto per l’occupazione e l’inclusione” per facilitare l’accesso al mercato del lavoro per le persone disoccupate da lungo tempo.

In un contesto lavorativo sempre più esigente e competitivo, facilitare l’accesso al mercato del lavoro per le persone disoccupate da lungo tempo diventa una priorità. Giovani, donne economicamente inattive e adulti con basse competenze rappresentano fasce della popolazione particolarmente vulnerabili, per le quali il progetto “Moral – Microcredentials: un passaporto per l’occupazione e l’inclusione” offre una speranza concreta.

PASSAPORTO PER IL LAVORO: IL PROGETTO MORAL

Il progetto Moral, finanziato dal Programma Erasmus+ e sostenuto in Italia dalla Camera di Commercio della Basilicata e dall’Asnor (Associazione nazionale orientatori), punta a sviluppare un “Passaporto per l’Occupazione”. Questo innovativo strumento è costituito da un insieme di microcredenziali che attestano le competenze-chiave base, essenziali per accedere al mercato del lavoro. Queste microcredenziali, pensate anche in ottica di apprendimento permanente, saranno fruibili attraverso una piattaforma online appositamente sviluppata.

FOCUS GROUP

La Camera di Commercio della Basilicata ha recentemente ospitato due focus group per raccogliere dati e feedback dai principali attori del mercato del lavoro, sia lucano che nazionale. Questi incontri, rivolti a imprenditori, manager, personale delle risorse umane e orientatori, hanno avuto l’obiettivo di illustrare il progetto e le sue finalità, e di acquisire i diversi punti di vista sulle criticità riscontrate dalle persone disoccupate da lungo tempo durante il processo di reclutamento e integrazione lavorativa.

LE MICROCREDENZIALI

Le microcredenziali rappresentano un’opportunità unica per le persone in cerca di occupazione. Attraverso la piattaforma online, gli utenti potranno acquisire e certificare competenze specifiche, aumentando così le loro possibilità di essere assunti. Questo approccio non solo mira a ridurre il divario di competenze, ma promuove anche l’inclusione sociale ed economica, offrendo strumenti concreti per migliorare la propria posizione lavorativa.

Il prossimo mese di settembre, la Camera di Commercio della Basilicata ospiterà il secondo incontro transnazionale del progetto MORAL, che vedrà la partecipazione di tutti i partner coinvolti, tra cui il capofila MMC Management Centre LTD di Nicosia, Cipro. Questo appuntamento rappresenterà un momento cruciale per fare il punto sui progressi raggiunti e pianificare le prossime fasi del progetto.