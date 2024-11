La Basilicata avrà i suoi Garanti, approvato il progetto di legge

2 minuti per la lettura

La Basilicata avrà i suoi Garanti: prevista la figura per i detenuti, la natura, le vittime di reato, l’infanzia, salute e disabili. Progetto di legge approvato da tre commissioni regionali. Sì anche al difensore civico

Le Commissioni I, III e IV, riunite in seduta congiunta e presiedute rispettivamente dai consiglieri Fanelli (Lega), Leone (FdI) e Morea (Azione), hanno approvato ieri a maggioranza la proposta di legge “Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Inoltre del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità, delle persone fragili e degli anziani e del Garante della natura”.

Il testo normativo licenziato scaturisce dalla integrazione della Pdl n. 8/24 (Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante per il diritto alla salute e delle persone con disabilità delle persone fragili e degli anziani) di iniziativa dei consiglieri Pittella, Fazzari, Verri e Aliandro con la Pdl n. 9/24 (Istituzione del garante degli anziani), di iniziativa del consigliere Picerno, e della proposta del consigliere Polese finalizzata all’istituzione del Garante della natura.

La norma disciplina in maniera organica le funzioni del Difensore civico e istituisce specifiche distinte figure di garanzia, quelle dei Garanti delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità delle persone fragili e degli anziani, della natura.

L’APPROVAZIONE DEL TESTO PER L’ISTITUZIONE DEI GARANTI DELLA BASILICATA

Il testo è stato approvato a maggioranza. In I Ccp si è registrato il voto favorevole dei consiglieri Fanelli, Galella, Morea, Picerno e Polese; astenuto Lacorazza; contrari invece, Araneo e Chiorazzo. In III Ccp voto favorevole dei consiglieri Leone, Aliandro, Fanelli, Morea e Polese; astenuti invece Marrese e Lacorazza; contrari Verri e Chiorazzo. Per la IV Ccp hanno votato favorevolmente i consiglieri Morea, Polese, Fazzari, Picerno e Tataranno; al contrario, astenuti Marrese e Cifarelli; contraria Araneo.

Sono intervenuti alla discussione, oltre ai Presidenti di Commissione, Fanelli, Leone e Morea, i consiglieri Cifarelli (Pd) che ha ritirato la pdl n.18/2024 “Istituzione del Difensore Civico regionale e dell’Ufficio dei Garanti regionali di Diritti individuali e collettivi” (d’iniziativa dei Consiglieri Cifarelli, Lacorazza e Marrese), Polese (Ol), Picerno (FI), Araneo e Verri (M5s), Fazzari e Galella (FdI), Tataranno (Lega), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Chiorazzo (Bcc), Marrese (Bd).

Hanno partecipato alle Commissioni, oltre ai presidenti Fanelli (Lega), Leone (FdI) e Morea (Azione) i consiglieri Araneo e Verri (M5s), Galella, e Fazzari (FdI), Picerno e Aliandro (FI), Lacorazza, Cifarelli (Pd), Marrese (Bd), Polese (Ol), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Chiorazzo (Bcc), Tataranno (Lega).