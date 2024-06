Il Miulli di Bari chiude le porte ai lucani

2 minuti per la lettura

Per le prime visite ticket da 60 euro, al Miulli interrotte le prestazioni per i lucani dall’1 luglio. Prenotazioni ferme fino a dicembre

Quella che sta per aprirsi è un estate nella quale ancora una volta a rischiare la salute saranno le fasce economicamente più deboli. In un nota diffusa ieri infatti l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, «Annuncia l’interruzione delle prestazioni sanitarie a residenti della Basilicata (in assenza della stipula “Accordi di Confine”) a partire dall’1 luglio.

La sospensione – si legge ancora – riguarda ricoveri programmati, day Surgery, day hospital, day service e ambulatoriale.

In particolare nel documento si legge: «Si dispone inoltre l’interruzione di prenotazioni di prestazioni, (incluse visite Oncologiche e di Radioterapia) esami strumentali diagnostici (Tac, Risonanza magnetica, Endoscopie, ecc.) fino al 31 dicembre. Sarà possibile effettuare solo visite follow-up/controllo, al fine di evitare interruzione nel processo terapeutico».

Prevista la possibilità di prime visite a pagamento: «In considerazione della domanda di salute dell’utenza, in particolare dalla Basilicata, al fine di offrire la possibilità di cure presso il nostro nosocomio, si dispone esclusivamente per le sole ‘prime visite’ specialistiche la possibilità di accedere presso gli ambulatori istituzionali con remunerazione a carico dell’utente pari ad un costo di 60 euro, riferibili all’ammontare della prestazione e al ticket».

IL MIULLI CHIUDE LE PORTE AI LUCANI, LA PROTESTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DORIA

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale materano Pasquale Doria che scrive in una nota: «L’Ospedale Miulli di Acquaviva chiude le porte alla Basilicata, con tanti saluti al diritto costituzionale alla salute. Il Consiglio comunale di Matera non sbaglierà nel far sentire con fermezza e decisione la sua voce, farà altrettanto bene a non rimanere indifferente rispetto alla gravità di un documento riguardante la salute delle nostre comunità che ormai circola dalle scorse ore soprattutto nel mondo della medicina lucana. La nostra Costituzione – prosegue – attribuisce alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Ma non è il primo caso di diritto alla salute negato, privatizzato, mercificato.

Una regressione che le comunità lucane stanno vivendo in un crescendo i cui esiti involutivi colpiscono soprattutto le fasce sociali meno abbienti. Sono progressivamente espulse dal servizio sanitario nazionale introdotto nel 1978 allo scopo di garantire a tutta la popolazione l’accesso universale alle prestazioni sanitarie. Se consideriamo che solamente congrue forme assicurative potranno consentire cure senza chissà quali affanni economici, è fin troppo evidente quanto ci sta costando in termini di sacrifici sempre meno sostenibili la riduzione dei letti negli ospedali pubblici e del personale sanitario.

I danni di scelte sbagliate si stanno dimostrando già evidenti, ma non è detto che non possa peggiorare ancora con l’autonomia differenziata che incombe in mancanza di ogni garanzia sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), insomma siamo ormai prossimi alla cancellazione per quanto riguarda i diritti sociali individuali e collettivi delle nostre già provate comunità».