Siccità, l'appello di Ara alla Regione Basilicata: fare presto

2 minuti per la lettura

Una situazione critica quella della siccità in Basilicata: gli allevatori costretti a installare una cisterna e Ara interpella la Regione

POTENZA- La carenza d’acqua, lo ripetiamo ormai da giorni, sta creando forti problemi anche nei campi. A causa di questo, dopo i comuni di Pisticci e Policoro, anche quello di Montalbano ha avanzato la richiesta dello stato di calamità. Nel contempo, l’Associazione regionale allevatori ha messo a disposizione una cisterna di acqua per far fronte alle situazioni più critiche. «In questo momento servono interventi immediati per dare un sostegno e garantire l’approvvigionamento di acqua agli allevamenti»: è l’appello rivolto dal presidente dell’Associazione regionale allevatori, Palmino Ferramosca, alla Regione e ai sindaci, alla luce della difficile situazione che il comparto sta vivendo per via della siccità, con conseguente rincaro dei foraggi e mangimi.

UNA QUESTIONE “DIFFICILE DA GESTIRE”

La questione sta diventando «difficile da gestire – spiega Ferramosca – qualche avvisaglia si era già avuta soprattutto tra gli allevamenti transumanti che avevano dovuto anticipare, nel materano, il rientro dalla pianura perché i pascoli erano davvero scarsi e poveri». Per il presidente dell’ Ara «oggi, però, il problema principale, oltre alla scarsità di foraggio, è l’assenza di acqua. Purtroppo si sta verificando anche l’impoverimento delle sorgenti con grandi difficoltà per gli allevamenti estensivi che sono impossibilitati a trovare acqua anche negli abbeveratoi disposti lungo i percorsi. E per questo abbiamo messo a disposizione degli allevatori lucani una cisterna di acqua proprio per far fronte alle situazioni più critiche, soprattutto sulla collina materana».

L’Associazione regionale allevatori evidenzia che lo stesso problema purtroppo si sta verificando anche negli allevamenti da latte. «Del problema sono stati coinvolti anche i prefetti – aggiunge il direttore dell’Ara, Franco Carbone – e speriamo in una soluzione immediata anche con l’intervento della protezione civile, ma la situazione, considerando che siamo a giugno, è davvero molto difficile. Occorre intervenire con tempestività anche per garantire il benessere degli animali nelle stalle. Nel materano – evidenzia Carbone – ci sono allevamenti ovicaprini di dimensioni importanti che stanno soffrendo terribilmente la mancanza d’acqua e la povertà dei pascoli».

SICCITA’ IN BASILICATA, L’ARA CHIEDE L’INTERVENTO DELLA REGIONE E DEI SINDACI

Una condizione difficile che rischia di acuirsi, secondo gli allevatori, a causa della modifica del disciplinare per l’allevamento della razza podolica. «Di recente c’è stata un’azione da parte di alcuni allevatori di podolica che hanno lamentato l’aumento dei costi burocratici – spiega Carbone- ma, abbiamo subito chiarito la vicenda in assemblea a Garaguso. Vogliamo blindare gli allevamenti podolici rafforzando il sistema di tracciabilità in modo tale che anche i test genetici e genomici possano giustificare la qualità, la provenienza e l’origine delle carni. Credo che anche questo confronto sia stato molto utile».