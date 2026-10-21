Infrastrutture lucane, il punto di Vaccaro: «Progetti definitivi e scelta chiara sulle strade»

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Infrastrutture lucane in chiaroscuro: l’intervista ad Angelo Vaccaro, segretario Fillea Cgil, che interviene sulla situazione in Basilicata

Un bilancio in chiaroscuro con alcuni interventi che sembrano vedere la luce e una programmazione per il futuro che richiede evidentemente risorse importanti tutte ancora da trovare. E’ questa in sintesi la disamina di Angelo Vaccaro segretario regionale di Fillea Cgil che delinea situaziuoni diverse «con una serie di progetti già avviati ma anche interventi possibili per oltre 700 milioni e 18 progetti di infrastrutture idriche da portare avanti al meglio per rafforzare soprattutto le interconnessioni tra le diverse aree di approviggionamento idrico».

Sul fronte viario occhi puntati sui due nodi strategici la Potenza-Bari che comprende il tunnel di Pazzano e la Matera-Ferrandina col bypass di Matera: «qui la Regione deve fare delle scelte e definire una priorità. Bisogna accelerare sui progetti definitivi e trovare le risorse per i finanziamenti ma solo con una priorità chiara e con il nodo dei lotti funzionali da sciogliere. Ad oggi pare siano possibili solo per Pazzano».

Quanto alla ferrovia il lavoro procede «e si finirà entro il 2028 ma serve programmare da subito il finanziamento della Matera-Gioia del Colle per evitare che quello fino a La Martella rimanga un binario interrotto e non pienamente fruibile». Vaccaro ricorda poi il lavoro e l’importanza dell’Osservatorio sulle opere pubbliche che si è riunito due volte quest’anno e che è stato fortemente voluto dai sindacati in passato e apprezza sotto questo profilo la sollecitudine e l’apertura dell’assessore regionale Pepe.

Qual ‘è oggi la situazione delle infrastrutture idriche in Basilicata?

«Il problema del sistema idrico è una governance estremamente articolata che molte volte si sovrappone e questo ovviamente rappresenta di per sé oggettivamente una difficoltà. L’apprezzamento è che al tavolo dell’Osservatorio opere pubbliche siedono tutti i soggetti che hanno competenze diverse a seconda che si tratti del sistema infrastrutturale relativo alle dighe e al sistema di invasamento e alle grandi adduzioni, alle grandi opere di adduzione e di trasferimento delle risorse idriche o che si tratti della gestione della rete distributiva in agricoltura o ai fini potabili perché abbiamo per un verso il Consorzio di Bonifica, per l’altro verso abbiamo l’Acquedotto Lugano sulla rete distributiva sull’idro potabile e poi abbiamo Acqua S.p.A. e abbiamo l’autorità di bacino del distretto meridionale che si occupa anche di programmazione.

Se noi volessimo ritrarre una fotografia sulla situazione generale noi avremmo un quadro in chiaroscuro, il lato più chiaro anche lì però con un cono d’ombra attiene soprattutto alle opere in esecuzione, nel senso che lì abbiamo un quadro ben preciso. Interventi in essere che sono molteplici non solo sull’ infrastrutturazione idrica ma anche sul ferroviario soprattutto e sulla viabilità. Il lato scuro è rappresentato proprio dalla programmazione delle nuove opere soprattutto per quanto riguarda l’infrastrutturazione strategica».

Il settore idrico, in particolare sembra che rispetto agli altri settori, sia quello che da un punto di vista della programmazione nell’ultimo periodo stia provando ad andare un po’ più avanti.

«Sì è vero siamo più in avanti, tant’è che a inizio anno sono state presentate una serie di proposte progettuali e di interventi infrastrutturali, sul PSIS che è il piano nazionale degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del sistema idrico, che ovviamente è gestito dal governo nazionale, in modo particolare dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità.

Sul PSIS si è aperta una finestra a fine anno, sono state presentate 18 proposte progettuali di interventi per un impegno finanziario molto consistente di 700 milioni di Euro.

Queste proposte progettuali in larga parte sono proprie della regione Basilicata, alcune altre sono degli altri soggetti che operano nel settore della programmazione della gestione di interventi infrastrutturali idrici, dell’autorità di Bacino del distretto meridionale e di Acqua S.p.A. Sud, una parte vengono anche dalla regione Puglia.

Sono tutte opere sicuramente importantissime».

Si tratta di opere da finanziare e progettare?

«Sono proposte progettuali, il PSIS è uno strumento di programmazione ma anche di finanziamento. Di programmazione e di finanziamento sono tutte opere che riguardano la Basilicata anche quelle che sono proposte dalla regione Puglia in una programmazione condivisa, il che non è male anche perché noi pensiamo che la programmazione condivisa debba essere sempre più utilizzata per riconnettere il Meridione al resto del Paese.

In questo caso parliamo di 18 opere per 700 milioni di Euro con più soggetti proponenti e più della metà o almeno la metà dei 700 milioni riguardano due-tre opere proposte dalla regione Puglia. Come ad esempio il raddoppio della canna di distribuzione, dell’adduttore di distribuzioni sul Sinni che trasferisce risorse alla Puglia, sul serbatoio c’è un punto di confluenza e si prevede la realizzazione della seconda canna di servizio, di un intervento di efficientamento sulla prima canna, però il grosso è la realizzazione del secondo grande adduttore».

Sulle infrastrutture idriche quindi c’è una programmazione che bisogna vedere come si va a sviluppare?

«C’è stata una progettualità, adesso non siamo ancora entrati nel merito della programmazione o riprogrammazione pluriennale perché noi il problema che abbiamo oggi è quello sicuramente di ammodernare le infrastrutture esistenti e c’è un sistema delle grandi adduzioni per cui si pone la questione di una nuova visione programmatica.

Poi nella nuova programmazione ciò che serve è aumentare il potenziale di invasamento, ridurre il sistema delle inefficienze, degli sprechi, delle perdite e realizzare un sistema interconnesso non solo al loro interno. Noi abbiamo due grandi schemi idrici che sono basento-bradano e ionico-sinni. Il tema è non solo quello di fare in modo che ci sia un rafforzamento dell’interconnessione interna agli schemi idrici. Ad esempio se prendiamo lo schema basento-bradano per aumentare la capacità di resilienza almeno sull’idro potabile, per evitare quello che è successo l’anno scorso o due anni fa: si sta potenziando la diga che serve tutta l’area del Camastra.

Si stanno facendo interventi di rafforzamento antisismico e di drenaggio, ma anche di ammodernamento di alcune strutture connesse alla captazione e alla distribuzione, ma si sta facendo un’operazione di interconnessione, sempre ai fini idro potabili, del Camastra alla traversa di Trivigno, che è quella che trasporta su l’acqua dal Basento verso la diga di Acerenza, perché va a completamento adesso anche il sistema delle dighe di Acerenza e di Genzano. La diga di Genzano sarà invasata attraverso risorse idriche che verranno dalla diga di Acerenza, la diga di Acerenza è già sostenuta anche con le risorse idriche del fiume Basento.

Si sta aumentando la capacità di invasamento del Camastra, lo si sta collegando attraverso Trivigno che è un sistema di sollevamento e di trasporto della risorsa idrica, questo anche per evitare che quando si trasporta in un’altra diga si perde risorsa idrica senza poterla utilizzare, né ai fini potabili, né ai fini irrigu. Allora si è nesato di connettere il Camastra alla traversa di Trivigno, così che quando ci sono queste necessità di sversamento dell’acqua perché si è superato il limite, aumenta il potenziale di trasferimento su Acerenza e quindi anche sul Basento e siccome si è potenziato anche il collegamento di Acerenza con la struttura di depurazione delle acque, questo sistema integrato dovrebbe aumentare la capacità di resilienza dell’idropotabile per evitare problemi di siccità, di scarsezza di risorsa idropotabile.

Ora il problema che abbiamo noi è di rendere interconnessi fra di loro gli schemi idrici, proprio per gestire in modo bilanciato a seconda dei problemi che si presentano, trasferimento di risorse idriche da un sistema all’altro laddove ci sono penurie e difficoltà.

La nuova programmazione deve guardare a questo, adesso ha guardato al potenziamento interno dei singoli schemi idrici e sono state opere importanti, tant’è che questi di cui abbiamo parlato sono alcuni degli interventi che sono proposti nel PSIS e altri riguardano la diga del Basentello, la diga di San Giuliano, il Pertusillo, la stessa diga di Senise.

Fra un po’ si procederà anche all’appalto della diga del Rendina. Lì c’è stato un finanziamento proprio sul PSIS che permetterà di ammodernare la diga e di metterla a servizio, in quel caso prevalentemente dell’agricoltura, così come si è risolto un problema su un appalto del cosiddetto distretto G, che è quella rete di distribuzioni ai fini agricoli che a valle dello schema idrico Basento-Bradano, cioè delle dighe di Acerenza e di Genzano».

Passiamo alle questioni che riguardano la viabilità. Come è la situazione?

«Relativamente alle infrastrutture strategiche e prioritarie della mobilità, parliamo prevalentemente di grandi arterie di connessione interna alla regione e di collegamento e di interconnessione con le grandi direttrici nazionali anche qui abbiamo un quadro chiaroscuro.

Più chiaro sugli interventi in essere, molte volte si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, non di nuove opere. Una per tutte l’asse Basentano dove finalmente si incomincia a intravedere un fine lavori, mi pare che nella pianificazione si guardi al 2028».

I lavori paiono andare avanti anche relativamente in modo spedito. Secondo le previsioni più o meno?

«Sì, grossomodo, tant’è che l’intervento centrale sulla Basentana è la realizzazione dello spartitraffico centrale che dovrà interessare una sessantina di chilometri.

Credo che una cinquantina più o meno siano già stati realizzati. E poi ci sono una serie di altri interventi di ammodernamento proprio del piano stradale, di nuovi svincoli, e quindi le cose stanno andando avanti.

Credo che anche la copertura finanziaria sia a posto, mancheranno soltanto ancora qualche decina di milioni sugli ultimi interventi che sono in fase di progettazione. Altri tre interventi che riguardano soprattutto svincoli e interconnessioni sono in conferenza di servizio».

Se sulla Basentana si sta andando avanti non altrettanto si può dire per la Potenza-Sicignano. Lì che succede?

«Il nodo principale in quel caso riguarda la complessità degli interventi sul piano tecnico.

Prima c’è stata una difficoltà progettuale, ma ora è tecnica proprio nella fase di esecuzione delle opere su quel sistema di grandi viadotti. Quindi i tempi sono molto più spostati in avanti, però anche lì per quanto riguarda la progettazione, per quanto riguarda in larga parte anche le coperture finanziarie ci sono le risorse. I lavori però vanno avanti con una lentezza che in parte è connessa alla complessità ingegneristica delle opere».

Sulle altre arterie principali come procede la situazione?

«Sulla Potenza Melfi ci sono molti cantieri, lì l’intervento ovviamente come ben si sa è un intervento di ammodernamento, di messa in sicurezza dell’arteria con una serie di opere o di allargamento o di rafforzamento del fondo stradale. C’è poi anche una novità emersa nel corso dell’ultimo Osservatorio e cioè la volontà di allargamento su quattro corsie dei primi dieci chilometri circa da Potenza verso Melfi che sono quelli più pericolosi e con una maggiore presenza di incidenti. Si è in fase di progettazione di quest’intervento anche se ancora non ci sono i finanziamenti. Speriamo che questo progetto rientri nel prossimo contratto di programma Anas-Mit.

Altra questione che diventa urgente è quella che riguarda Maratea e gli accessi turistici. Lì dal punto di vista strutturale la soluzione è quella della realizzazione della galleria di Castrocucco, c’è già un finanziamento. Anas, secondo quanto riferito dalla Regione, dovrebbe portare in appalto l’opera ad inizio del prossimo anno e poi però per i tempi di realizzazione si arriva comunque al 2030. Fino ad allora bisognerà gestire l’emergenza e i rischi che porta con sè».

Quindi ci sono le due maggiori opere viarie di cui si continua a discutere. A che punto siamo?

«Parliamo da un lato dell’asse trasversale Battipaglia-Potenza-Bari e della Matera-Ferrandina. Il primo progetto ha ricevuto il decreto interministeriale del Mase ad aprile per quanto riguarda l’intervento che va da Sottovaglio, zona industriale, fino all’aggancio con la 96 bis e poi la parte più cospicua della realizzazione di questo tunnel sotto Pazzano che dovrebbe realizzare questa connessione. Questo è il primo grande asse trasversale che ha una rilevanza strategica. L’altro asse ancora più strategico è quello che riguarda Matera-Ferrandina nell’ambito della Murgia-Pollino. Dopo l’intervento e il via libera del decreto interministeriale di compatibilità ambientale adesso ci sono però una serie di altri passaggi su cui si deve spendere la politica affinché queste opere, che si ritengono strategiche si realizzino».

Qual è la priorità ora che va definita rispetto a queste due opere?

«Occorre che queste opere vengano inserite nella programmazione finanziaria e nell’accordo di programma ANAS-MIT. All’interno di quella programmazione bisognerà individuare i canali di finanziamento. Nel frattempo però al livello regionale si incomincino a elaborare le linee del progetto definitivo, perché l’autorizzazione di compatibilità ambientale per l’una e per l’altra, da parte dei due Ministeri è stata fatta sulla base di un progetto di fattibilità tecnica, non su un progetto definitivo.

Quindi occorre incominciare a lavorare sul progetto definitivo, perché è con il progetto definitivo che si potrà andare a chiedere i finanziamenti. Dopodiché il problema diventa politico. Bisogna fare una scelta politica perchè insieme per queste due opere occorrerebbe una necessità finanziaria di oltre un miliardo di euro».

Quindi bisogna incolonnare le due opere indicando una priorità e valutare la possibilità di procedere per lotti funzionali e quindi anche con risorse ridotte?

«E’ chiaro che se ci fosse la possibilità di attivare canali di finanziamento anche diversi, che non stanno nelle possibilità della Regione evidentemente sarebbe ovviamente utile avere entrambe le opere ed entrambe finanziate al 100%. Ma è difficile pensare che possa accadere. Non è verosimile. Ed allora la politica deve fare una scelta: qual è la priorità fra le due, da dove cominciamo? Bisogna decidere un’opzione uno e un’opzione due che oggi non c’è perchè ad oggi la politica dice una e l’altra insieme.

Seconda questione valutare se sono frazionabili per lotti funzionali perchè così è più realistico procedere con i lavori. Ad oggi però mentre l’opera, quella del tunnel, sembra che possa essere frazionata, dal punto di vista progettuale e ANAS oggi dice sì è possibile frazionare. Invece sul bypass di Matera sembra che non si può fare altrettanto. Hanno detto al tavolo dell’Osservatorio che in questa fase “noi non siamo in grado con certezza di dire se il bypass è frazionabile in lotti funzionali”. E questo può essere un elemento che pesa sulla scelta».

Qual è invece la situazione sulle infrastrutture ferroviarie con una serie di lavori attesi da molto tempo?

«E’ l’altra grande questione cioè quella dell’ammodernamento del sistema ferroviario regionale. Abbiamo avuto diverse conferme che la Ferrandina-Matera-La Martella e il tratto Grassano-Garaguso e prolungamento Bernalda saranno completate entro il 2028. Il Grassano-Garaguso è l’unico lotto finanziato in Basilicata della Salerno-Potenza-Metaponto. I lavori sappiamo che vanno avanti bene malgrado una difficoltà iniziale per alcuni problemi di interferenza e progettazione definitiva. Il cronoprogramma credo sia rispettato scontando solo il cronioprogramma iniziale. Adesso il tema riguarda la Ferrandina-La Martella perchè serve connettere questo braccio ferroviario con l’area adriatica come può essere Gioia del Colle.

Serve intervenire oggi in questo senso andando oltre la Ferrandina-La Martella verso il corridoio adriatico. Altrimenti questo collegamento fino a La Martella rischia di non servire a niente. Serve questa connessione da assumere nella programmazione e negli strumenti di copertura finanziaria. Con l’aggiornamento del contratto di programma Rfi-Mit 2022-2026 possa essere assunto quest’opera La Martella-Gioia del Colle nella programmazione nazionale. Altrimenti .avremo investito oltre 600 milioni senza connettere niente».