Mel Gibson avvisa il Comune di Matera con una pec: annullate le ultime riprese

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Erano previste per il 20 aprile le ultime riprese di “The Resurrection of the Christ”, il nuovo film di Mel Gibson annullate con una pec al Comune di Matera

Nella Pec arrivata al Comune si indica una riprogrammazione delle scene previste e un “cambio repentino” del piano di lavoro che il prossimo 20 aprile avrebbe dovuto riportare a Matera la troupe di “The Resurrection of the Christ”. Eliminata, secondo quanto trapela, anche la parte che avrebbe dovuto coinvolgere Torre Guaceto, la riserva ambientale pugliese.

Il taglio non eliminerà la parte già realizzata a Matera nel febbraio scorso ma resta comunque un segnale sgradevole, soprattutto per il metodo utilizzato che non ha previsto alcun confronto con l’amministrazione comunale nè con altri organismi abitualmente coinvolti in occasione di film o fiction realizzati in città.

PUNTARE SU UN FILO DIRETTO CON LE PRODUZIONI

A commentare la notizia è l’assessore comunale al Turismo e alla Cultura, Simona Orsi: «Sono annullate le riprese e la fase di preparazione e il successivo ripristino dell’area del Parco della Murgia – spiega – . Sembra che la decisione dipenda dal fatto che, in base al taglio di alcune scene «Siano sufficienti – precisa ancora l’assessore – le riprese già effettuate in città nel febbraio scorso. Matera resta comunque location identificativa del film. Il contatto con le produzioni americane – sottolinea – va coordinato anche a livelli più alti.

Matera spesso, come accaduto in questo caso, è location di film con produzioni internazionali che ci hanno incontrati all’inizio del nostro mandato ma non hanno avuto un filo diretto successivo con noi. Credo, invece, che sia proprio questo il virtuosismo che bisogna far funzionare. Noi non dobbiamo essere solo luogo-oggetto di ripresa, scenografia di grandi produzioni ma deve iniziare a diventare interlocutore. È uno dei temi che avevo già affrontato nel corso dei primi tavoli tecnici sul cinema che avevo convocato.

IL PROTOCOLLO D’INTESA

Alla Lucana Film Commission, all’Apt e agli operatori di settore avevo chiesto di stilare un protocollo d’intesa nel quale prevedere che in occasione di interlocuzioni preliminari il Comune avrebbe dovuto essere partecipe sin dall’inizio per poter dettare le linee dell’utilizzo della scenografia di Matera per queste produzioni. È questo il metodo più efficace per far valere la nostra posizione. È un percorso che potremo costruire con Lucana Film Commission, Apt e Regione, tema già affrontato nel corso di un precedente tavolo tecnico. Matera sarà comunque nella sceneggiatura del film – tiene a precisare ancora – e un ritorno di immagine ci sarà ma se ci fosse stato l’attore principale qui, sul territorio, avremmo avuto maggiori occasioni di valorizzare».

Sulla decisione della produzione americana è intervenuta anche Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission: «Apprendiamo di una revisione nella programmazione delle riprese già pianificate del film di Mel Gibson a Matera» commenta. «Pur non direttamente coinvolti dalla Produzione italiana e quella americana (essendo loro interessati al rilascio di permessi e di facilitazioni nella logistica più che alle attività normalmente richieste ad una film Commission territoriale) auspichiamo come Lucana Film Commission che il regista americano decida di girare anche nella città che decretò gran parte del successo del suo ‘The Passion’ nel 2004».