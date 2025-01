Matera, ci sono i fondi per la Fabbrica del Carro

2 minuti per la lettura

Ci sono i fondi: una determina di dicembre scorso assegna più di 517 mila euro al completamento; la Fabbrica del Carro a Matera potrebbe essere realtà

I fondi ci sono e il progetto della Fabbrica del Carro potrebbe finalmente ripartire e concludersi positivamente. La determina del Comune numero 3574 dell’11 dicembre scorso, infatti, ha approvato il nuovo quadro economico di variante di 460 mila euro a cui si aggiungono 111.117,27 euro per la perizi di variante che rende disponibili complessivamente 517.117,27 euro. Quella della Fabbrica del Carro a Matera è una storia lunga e articolata: «Nel maggio 2016 – scrive nella sua relazione il Rup – fu approvato il progetto dell’architetto Santarcangelo per la riqualificazione della Fabbrica per un totale di 800 mila con fondi Fsc 2007-2013. I lavori furono affidati alla ditta Caporale di Gravina e consistevano nella demolizione del vecchio corpo dell’edificio e nella realizzazione di un fabbricato composto da due corpi uniti fra loro dal locale in cui viene allestito il Carro trionfale.

Secondo quanto riporta il Rup nella determina di dicembre scorso «Attualmente risultano ultimate tutte le strutture e le opere di muratura con le relative opere di finitura esterne di tutti i corpi di fabbrica, compreso la sala dove viene allestito il carro trionfale. I lavori di completamento consistono nella realizzazione delle opere di finitura di tutto il primo piano e di parte del corpo a piano terra con i relativi impianti tecnologici per quanto concerne la fabbrica del carro». Una parte che oggi potrebbe essere finalmente completata, alla luce delle risorse disponibili. Torna alla memoria il progetto presentato da Rete Imprese per l’Italia di Matera in collaborazione con la Camera di Commercio, rete della quale fanno parte Cna, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato oltre a scuole, istituzioni, associazioni del territorio per promuovere la tradizione artigiana della cartapesta e valorizzare la cultura religiosa e popolare locale.

Il progetto che in particolare Cna ha portato avanti per molti anni, ha due obiettivi: la realizzazione della Scuola sull’arte della cartapesta per diffondere una cultura imprenditoriale che trova proprio nella cartapesta un elemento che unisce cultura e innovazione, passato a turismo. Il secondo obiettivo è la realizzazione di un museo etnografico sulla festa del 2 luglio che verrebbe annesso alla scuola, nell’area in cui si trova la Fabbrica del Carro. Tema centrale, più volte sollevato anche dalla Cna, è unire due elementi come la Festa patronale e l’arte della cartapesta come risorse da integrare e valorizzare nel sistema economico materano. La storia un po’ dissestata che ha circondato questo progetto, oggi potrebbe finalmente trovare la sua realizzazione concreta. A cominciare dalle risorse certe.