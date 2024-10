Tragedia sfiorata a Policoro: scuolabus fuori strada, 13 feriti

2 minuti per la lettura

Nell’evitare l’impatto con un’auto, lo scuolabus di Policoro finisce fuori strada: 13 feriti tra studenti e personale e l’autista della vettura

In una tarda mattinata di inizio ottobre che mantiene ancora il clima estivo, di ritorno da scuola, le 12 persone a bordo dello scuolabus di Policoro hanno vissuto all’improvviso attimi di panico e terrore.

All’incrocio fra via Lido e via Metaponto il mezzo che portava a casa 10 studenti di scuola media, ha tentato di evitare l’impatto con una Fiat Punto. Questa guidata da un 23enne di origini albanesi. Ma il bus non ha potuto fare a meno di finire adagiato su un un lato della strada.

Nell’impatto, il vetro anteriore del mezzo si è completamente distrutto. Una tragedia sfiorata che per fortuna ha provocato solo ferite lievi per tutti ma che creato una grande paura fra tutte le persone coinvolte.

Immediato l’intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera che opera a Policoro. A cui si è aggiunta la squadra di Tinchi.

Per soccorrere i feriti (10 studenti, l’autista e una assistente che erano a bordo e l’autista della Fiat Punto ndr.) estratti dallo scuolabus, sono intervenute tre ambulanze del 118.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di S.Giorgio Lucano, la Polizia stradale e quella locale di Policoro. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Policoro. Per loro confermate lievi escoriazioni e nessun caso grave.

Il tratto stradale è rimasto chiuso per alcune ore per consentire di rimuovere lo scuolabus dalla strada e ripristinare il traffico delle auto nella zona.

Le prossime ore, a questo punto, serviranno a comprendere in modo più chiaro quale è stata la dinamica dei fatti. Quella che portato l’autista a far adagiare su un fianco lo scuolabus, presumibilmente per evitare il peggio.

Ipotesi a parte, le verifiche svolte sul posto dalle forze dell’ordine, consentiranno di capire chiaramente cosa è accaduto in quei minuti che hanno evitato di dover raccontare, oggi, una tragedia.

Sarà fondamentale comprendere innanzitutto quali criticità mostrava eventualmente quel tratto di strada che unisce, ad un incrocio, via Lido con via Metaponto.

In questi casi uno degli elementi è anche quello della velocità. dei mezzi coinvolti.

Tutti dati al vaglio degli esperti, che saranno con ogni probabilità in grado di ricostruire i fatti nel modo più accurato possibile.

Ieri (1 ottobre 2024), intanto, alla paura si è aggiunta per fortuna la raggiunta serenità dei ragazzi, delle loro famiglie e di quelle delle altre persone coinvolte, per l’esito positivo della vicenda.

Naturalmente resta centrale il tema della sicurezza sulle strade. Ferma restando la necessità di giungere prima possibile al chiarimento della dinamica dei fatti. Attraverso gli elementi raccolti ieri nell’immediatezza dalle forze dell’ordine giunte subito sul posto insieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco.

Un inizio di settimana non proprio dei migliori per gli studenti che da poco sono rientrati a scuola dalle vacanze estive.