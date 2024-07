Tragedia a Nova Siri, due vigili del fuoco morti in un incendio

1 minuto per la lettura

Tragedia a Nova Siri, in provincia di Matera, dove due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati in una operazione di spegnimento di un incendio

NOVA SIRI (MATERA) – Tragedia a Nova Siri dove due vigili del fuoco sono morti mentre erano impegnati in una operazione di spegnimento di un incendio. In particolare, i due vigili del fuoco erano intenti a domare assieme ai colleghi un incendio divampato in contrada Salice a Nova Siri, in provincia di Matera. I due agenti morti sono il vigile del fuoco coordinatore Nicola Lasalata e il vigile del fuoco esperto Giuseppe Martino.

Sulla morte dei due vigili del fuoco avvenuta nel pomeriggio di oggi, 17 luglio 2024, gli inquirenti hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dei fatti e soprattutto determinare la matrice dell’incendio che ha portato i due operatori a perdere la vita.