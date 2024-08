Tragedia a Craco nel Materano, 45enne muore sbalzata dal quad

1 minuto per la lettura

Giovanna Soldo, 45enne originaria di Salandra, muore dopo essere stata sbalzata dal quad su cui viaggiava durante una escursione a Craco

POTENZA – Sarebbe morta sul colpo la 45enne potentina Giovanna Soldo, coinvolta in un incidente stradale durante un’escursione in quad nel paese fantasma di Craco, in provincia di Matera.

La tragedia si è consumata nella giornata di sabato.

Soldo, originaria di Salandra, sarebbe stata sbalzata quando il quadriciclo su cui viaggiava è sbandato, per poi terminare la sua corsa contro un guard rail.

Inutili i soccorsi del 118 e dell’eliambulanza arrivata sul posto da Potenza.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 45enne, insegnante di inglese nella scuola primaria di Maschito e Montemilone.

È stata trasportato in codice rosso all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e poi al San Carlo di Potenza, invece, l’organizzatore dell’escursione, coetaneo e compaesano della vittima, che era al volante del quad “impazzito”.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pisticci che avranno il compito di appurare eventuali responsabilità.

CRACO, MUORE INSEGNANTE 45ENNE, LA COMMOZIONE SUI SOCIAL DI CHI LA CONOSCEVA

Diverse le attestazioni di cordoglio comparse sui social network da parte di quanti conoscevano Soldo. C’è chi ha ricordato, in particolare, il suo impegno per l’accoglienza di alcune famiglie di rifugiati provenienti dal fronte bellico ucraino. Molti hanno rivolto un pensiero, però, anche ai figli della 45enne e al marito.