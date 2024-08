Ingegnere originario di Matera muore a Bali per un selfie

2 minuti per la lettura

La vittima è un ingegnere di 49 anni originario di Matera, Giancarlo Zicari, muore a Bali. Per una foto si poggia ad una ringhiera che cede lasciandolo precipitare nel vuoto

MATERA – Una foto ricordo con la fidanzata davanti alle cascate che trasforma la vacanza a Bali in tragedia. Una ringhiera che cede e poi il volo fatale per oltre 25 metri. È morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, nato a Matera e cresciuto a Pisa. Qui ancora vivono i genitori, un fratello e una sorella. Dopo essersi laureato in ingegneria a Pisa, si era trasferito prima a Roma e poi a Torino per lavorare per Thales Alenia nel controllo dei costi delle missioni spaziali. In vacanza con la compagna torinese, Ilaria Biagi, sotto choc ma illesa.

L’uomo domenica mattina aveva lasciato l’albergo dove stava trascorrendo le ferie per una passeggiata nella Villa Gajah Mas nel distretto di Baturiti.

Qui i due avrebbero usato una recinzione, posta a protezione dei turisti, per farsi il selfie, ma sotto il peso dell’uomo la struttura sarebbe venuta giù facendo precipitare Zicari per 25 metri. Anche la compagna sarebbe caduta, perdendo conoscenza per pochi attimi per poi riprendersi e chiedere aiuto.

La polizia indonesiana ha fatto sapere che la famiglia della vittima ha rifiutato l’autopsia, accettando la ricostruzione della autorità che hanno classificato la vicenda come un incidente. Ora si procederà con il rientro della salma in Italia.

Prima di recarsi alle cascate, Zicari e Biagi avevano visitato il mercato di Baturiti. Poi, giunti nelle vicinanze delle cascate, hanno chiesto informazioni a una guardia. Ottenute le indicazioni, si sono recati nella zona che desideravano vedere da vicino. Ma una fatalità ha trasformato la giornata di turismo in una tragedia.

A Pisa, come detto, vivono i genitori, un fratello e la sorella, in queste ore alle prese non solo con il dolore ma anche con una situazione estremamente complicata dal punto di vista logistico. Qualcuno di loro, fatalmente, dovrà recarsi a Bali. Ci saranno da sbrigare le procedure legali e affrontare la burocrazia internazionale che, in casi simili, diventano spesso un gorgo da cui è difficile uscire. Impossibile, al momento, sapere quando la salma potrà essere trasferita in Italia dove, con molta probabilità, sarà celebrato il funerale dell’ingegnere. La notizia della tragedia si è diffusa nel pomeriggio di ieri, tra i numerosi conoscenti pisani di Zicari e dei suoi familiari. Messaggi sui telefonini e chiamate per confermare quanto era successo e tra il dolore e l’incredulità per la perdita di un amico, conosciuto per il suo carattere mite, educato, sempre col sorriso sulle labbra e ben voluto da tutti.