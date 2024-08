Tragedia in spiaggia a Marina di Pisticci, morta una donna

1 minuto per la lettura

Una tragedia in spiaggia a Marina di Pisticci dove una donna è morta tra gli ombrelloni, sembra sia stata colta da un arresto cardiaco. Utilizzato anche un defibrillatore

MARINA DI PISTICCI (MATERA) – Ancora difficile e troppo presto per comprendere le cause che avrebbero provocato ieri, 10 agosto 2025 dopo le 12, l’arresto cardiaco di una donna di meno di 50 anni che si trovava in spiaggia a Marina di Pisticci. Col trascorrere delle ore si sarebbe pian piano definita in modo più chiaro la dinamica dei fatti. Sembra che la donna, di cui non si conosce ancora identità nè provenienza, si trovava in spiaggia dove stava prendendo il sole. Con lei, sembra ci fossero anche alcuni familiari. A un certo punto, però, altri bagnanti si sarebbero accorti del malore.

Immediato l’intervento dei bagnini della struttura in cui si trovava la donna che per rianimarla hanno anche utilizzato il defibrillatore, purtroppo già inutile in quella fase. In contemporanea era già stata chiamata l’ambulanza del 118 che, a sua volta, aveva allertato l’eliambulanza. Purtroppo, però, i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Ancora da chiarire, dunque, le cause della morte. Anche se il caldo molto forte di queste settimane ha coinvolto anche la Basilicata dove la morsa delle alte temperature non accenna a diminuire.

I dati sui decessi in Europa dovuti al caldo estremo nel 2023 – ha fatto sapere da poco Copernicus – non sono ancora disponibili. Ma si stima che decine di migliaia di persone siano morte durante le roventi estati europee del 2003, 2010 e 2022». Il Rapporto i Copernicus avevano avvertito: « L’Europa si sta riscaldando due volte più velocemente della media globale e le ondate di caldo diventeranno più lunghe e più potenti in futuro – afferma il documento che stato appena diffuso dagli scienziati.