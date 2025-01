Incendio sospetto al liceo “Duni”, mistero a Matera

2 minuti per la lettura

Incendio quasi sicuramente di natura dolosa quello del liceo Duni a Matera. La struttura avvolta dalle fiamme era ancora in ristrutturazione

Un incendio quasi sicuramente di natura dolosa, si è sviluppato ieri pomeriggio (5 gennaio 2024) nell’istituto di istruzione superiore “E. Duni- Levi” di viale Europa alle spalle del Palasassi, a Matera. L’allarme al comando dei vigili del fuoco, è scattato alle 17 e 30. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale con un’autobotte. Sul luogo anche un funzionario dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Matera che avvieranno le indagini, insieme a agenti della Polizia. La causa è ancora in corso di verifica, ma tale precisazione apre inevitabilmente all’ipotesi che è cominciata a circolare. Quella del dolo.

Le alte fiamme si sono propagate al piano rialzato dell’istituto, sul lato destro dell’ingresso principale e in poco tempo si sono propagate in altri ambienti. Molti i cittadini che, diretti al Palasassi dove si è disputata una gara, hanno visto le fiamme che avvolgevano l’immobile dove, da alcuni anni sono in corso lavori di ristrutturazione che hanno richiesto il trasferimento degli studenti nell’edificio dell’università in via Castello. Attenzione rivolta anche a chi era nel Palasassi, per garantire la piena sicurezza all’interno della struttura sportiva.

Il rogo sarebbe stato appiccato nell’aula magna del liceo classico “E. Duni”, ala dell’immobile in cui i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati. Poiché l’istituto è in ristrutturazione, non è esclusa la pista di un corto circuito elettrico. Tutte le ipotesi passeranno al vaglio degli inquirenti a conclusione dello spegnimento e della bonifica dell’area e alla stesura delle relazioni sul caso e risalire agli eventuali autori del gesto. Se dovesse emergere la natura dolosa, sarà la squadra Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) a stabilire con certezza le cause dell’incendio. Un intervento di spegnimento non facile per i vigili del fuoco. Che e si è protratto per diverse ore anche per mettere in sicurezza l’intera area. Il 16 giugno scorso il corpo A dell’edificio era stato inaugurato, in vista del trasferimento di otto classi dell’istituto nella struttura nuova di zecca.