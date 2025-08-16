Tentato omicidio a Gorgoglione: era rubato il fucile dell’anziano

3 minuti per la lettura

Nuovi dettagli emergono dalle indagini sul tentato omicidio di Gorgoglione: Era rubato il fucile dell’anziano. L’80enne si era invaghito della barista 28 enne e l’ha accoltellata davanti alla figlia di 10 anni.

GORGOGLIONE (MATERA) – Il fucile calibro 12 con cui ha sparato ai carabinieri e con cui poi si è tolto la vita risultava rubato in zona e aveva il numero di matricola abraso. Rocco Roselli, l’ottantenne residente a Torino ma originario della Basilicata, che ha accoltellato una barista 28enne, aveva precedenti penali in materia di armi. Una storia lontana dalla vita torinese di Roselli e dalle strade di Santa Rita, il quartiere dove l’operaio in pensione ha vissuto per anni. E sempre nel capoluogo faceva parte dell’Associazione dei lucani a Torino. Una storia avvenuta a Gorgoglione, piccolo borgo di 800 anime del Materano, sua terra d’origine, dove ritornava ogni estate con la famiglia e in cui si trovava da giugno. Una vicenda assurdamente tragica, fin dalle prime ricostruzioni, e che si arricchisce di nuovi particolari.

IL TENTATO OMICIDIO DELLA BARISTA

Nelle scorse settimane l’ottantenne avrebbe più volte infastidito la giovane titolare del “Bar del Corso” di via Roma, l’unico locale presente in paese, di cui si sarebbe invaghito. Intorno alle ore 15.30 di mercoledì scorso, Roselli ha perso completamente la testa. Nel suo appartamento era da solo in quel momento: è uscito e ha bussato alla porta della sua vicina di casa con un coltello in mano. La donna gli ha aperto in buona fede. Ma in pochi attimi ne è nata una accesa discussione. Dalle parole ai fatti, il passo è stato breve. Evidentemente respinto, ha pensato di ucciderla. L’ha accoltellata, due fendenti: in un chiaro gesto omicidiario. La barista è crollata a terra con ferite al fianco e al braccio sinistro. Una scena terrificante a cui ha assistito la figlia di dieci anni della donna. Urla e sangue. Terrore e disperazione.

Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri e i soccorsi del 118. La donna è stata immediatamente trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stata ricoverata nel Reparto di Chirurgia d’urgenza con una prognosi di tre settimane e nelle prossime ore sarà sentita dai carabinieri del Comando provinciale di Matera. Per fortuna non corre pericoli di vita, ma è sotto choc.

L’uomo subito dopo l’accoltellamento è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo il Comune di Aliano dove è stato intercettato dagli uomini dell’Arma. I militari lo hanno fermato ma l’anziano ha imbracciato un fucile calibro 12, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo verso un carabiniere che è riuscito a schivarlo. Un’arma rubata, con la matricola cancellata, segno evidente dei trascorsi non proprio limpidi dell’uomo che, per le strade di Torino, passava come un semplice vecchietto. A quel punto in fretta e in furia è risalito in macchina e ha raggiunto Stigliano dove è stato intercettato da un’altra pattuglia dei carabinieri. Ha tentato di sottrarsi alla cattura rifugiandosi sul retro di un’area di servizio. Non avendo più scampo e si è suicidato sparandosi un colpo di fucile, morendo all’istante.

LE INDAGINI SUI RAPPORTI TRA L’UOMO E LA VITTIMA

Sull’accaduto è in corso una meticolosa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, da parte dei militari dell’Arma di Pisticci: si cercano di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e, soprattutto i suoi rapporti con la 28enne ferita per comprendere i contorni del dramma che si è consumato nel piccolo centro del Materano. Gli investigatori contano di ascoltare nelle prossime ore la versione dei fatti della donna ferita e cercheranno di capire come sia stato possibile che un ottantenne, che a Torino faceva una vita diversa ed era da molti conosciuto per il suo ruolo attivo nell’associazione dei lucani a Torino, si sia trasformato in un aspirante femminicida.