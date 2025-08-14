Ottantenne ferisce una donna, spara ai carabinieri e si uccide

3 minuti per la lettura

GORGOGLIONE (MATERA) – Scena da far west ieri pomeriggio a Gorgoglione, nel Materano: intorno alle 15.30, un ottantenne si è introdotto in casa di una donna di 28 anni, sua vicina di casa che gestisce un bar del posto, e l’ha accoltellata, poi ha sparato ai carabinieri, senza colpirli, e infine si è tolto la vita. Un tranquillo pomeriggio di agosto si è trasformato in un dramma. Protagonista un anziano, Rocco Roselli, originario del posto, ma residente nel Torinese dove per anni aveva lavorato come operaio in una industria: ogni estate tornava con la famiglia nella casa del suo paese, un centro di 800 anime che si affaccia sulla valle del fiume Agri, nella parte centro-occidentale della provincia di Matera. Da diversi mesi, però, aveva deciso di restare stabilmente a Gorgoglione. Sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorsi del 118.

La donna è stata prontamente trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stata ricoverata nel Reparto di Chirurgia d’urgenza con una prognosi di tre settimane per ferite al fianco e al braccio sinistro. Per fortuna non corre pericoli di vita.

L’ottantenne subito dopo l’accoltellamento è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo il Comune di Aliano dove è stato intercettato dai carabinieri. I militari lo hanno fermato ma l’anziano e ha imbracciato un fucile calibro 12, illegalmente detenuto, e ha esploso un colpo verso un carabiniere che è riuscito a schivarlo. A quel punto in fretta e in furia è risalito in macchina e ha raggiunto Stigliano dove è stato intercettato da un’altra pattuglia dei carabinieri. Ha tentato di sottrarsi alla cattura rifugiandosi sul retro di un’area di servizio. Non avendo più scampo e si è suicidato sparandosi un colpo di fucile, morendo all’istante. Sull’accaduto ci sono adesso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, da parte dei militari dell’Arma di Pisticci: si cercano di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, che era molto conosciuto in paese, e soprattutto i suoi rapporti con la 28enne rimasta ferita.

Fatto sta che l’uomo era un cliente abituale del “Bar del Corso” di via Roma gestito dalla donna che abita a pochi passi dall’attività commerciale: qui, nell’unico locale del paese dove è possibile fare colazione, l’uomo si recava ogni mattina. Ieri pomeriggio è scattato il raptus. Il pensionato si sarebbe invaghito della giovane barista e, di fronte al suo ennesimo rifiuto, avrebbe reagito con violenza. È questa l’ipotesi, al momento, la più accreditata avanzata dai detective ma saranno gli accertamenti in corso a stabilire l’esatto movente e a far luce sull’episodio.

Un episodio che ha sconvolto la piccola comunità materana. “E’ stato un pugno nello stomaco – ci dice il primo cittadino di Gorgoglione, Carmine Nigro – Una tragedia che ha turbato una piccola e onesta comunità come la nostra. Un dramma che si consuma per di più in giorni di festa, mentre la nostra cittadina è impegnata nei tanti eventi estivi della settimana di Ferragosto. Sono tutti fortemente provati e rammaricati di quanto accaduto. Auguriamo alla concittadina ferita di riprendersi al più presto e di ritornare a Gorgoglione, dove tutta la nostra comunità saprà starle vicino”.