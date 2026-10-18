Matera, aggredisce il padre con inaudita violenza, arrestato

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Un uomo di 30 anni in arresto a Matera per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia, ha aggredito l’anziano padre con colpi violenti inferti anche al volto

MATERA – Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Matera. Un uomo di 30 anni arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato con la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Il giovane ha aggredito l’anziano padre convivente al culmine di una lite nata per futili motivi, colpendolo ripetutamente anche con oggetti contundenti trovati all’interno dell’abitazione.

MATERA, AGGREDISCE CON VIOLENZA IL PADRE DOPO LITE

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la discussione tra le mura domestiche è degenerata rapidamente. Il trentenne ha prima colpito il padre con violenti pugni al volto, per poi scagliarsi contro di lui utilizzando una scala di metallo sulle gambe e una pentola sulla testa.

Nel tentativo di isolare la vittima e impedirle di chiedere aiuto, il figlio si è inoltre impossessato del suo telefono cellulare. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha allertato il 113 dopo aver avvertito le disperate urla di aiuto provenienti dall’appartamento.

L’ALLARME DATO DA UN CITTADINO CHE HA SENTITO LA RICHIESTA DI AIUTO

Al loro arrivo sul posto, gli agenti della Squadra Volante si sono trovati di fronte a una scena drammatica.

L’anziano genitore era a terra, sanguinante alla testa e visibilmente sotto shock. Accanto a lui, il figlio si trovava ancora in uno stato di forte alterazione emotiva e ha tentato nuovamente di avventarsi contro il padre, minacciandolo apertamente di morte qualora avesse accennato a denunciare l’accaduto.

I poliziotti sono riusciti a bloccare il trentenne prima che la situazione potesse ulteriormente precipitare.

ANZIANO SOCCORSO DAL 118

L’anziano immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dove i medici gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in circa venti giorni.

Dai successivi accertamenti è emerso che la condotta violenta del giovane non rappresentava un caso isolato. L’Autorità di Pubblica Sicurezza aveva già emesso precedenti provvedimenti contro il trentenne: nello scorso agosto, il Questore gli aveva notificato un ammonimento per condotte assimilabili, oltre a un avviso orale.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo condotto nella locale casa circondariale di Matera